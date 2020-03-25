KİT’ler işe yaradı.
Ülkemize gelen Coronavirüs teşhisinde kullanılan hızlı kitler olumlu sonuç vermeye başladı.
Türkiye’den ülkemize hibe edilen hızlı kitlerin olumlu etkileri görülmeye başladı.
Kıbrıslı İş İnsanları Halil ve Hüsnü Falyalı’nın 50 bin dolar ödeyerek aldığı 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" olumlu sonuçlar doğurdu.
Yaklaşık 15 dakikada Covid-19 virüsünün tanısını koymaya yarayan kitler sayesinde virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.
Sevinelimmi uzulelimmi
Bu kitleri akıncıadis rum tarafından getirtmişşşş...
Yarin öbürgün korona olursan Akıncının aldığı kitleri kullanma sen rumdan aldı diye. Ama olurda getirin kitleri dersan, o kitleri alıp götüne sokacam. Paşaköy ibnesi senii.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Napalim bre pasakoy ibnesi.Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Hasan cevap,Beğen (1) Beğenmedim! (2)
Götünü siktir rum beslemesi.
Kitleri turkiyenmi hibe etti falyali mi aldi yaptiginiz haberden hicbirsey anlasilmiyor.