KİT’ler işe yaradı.

Ülkemize gelen Coronavirüs teşhisinde kullanılan hızlı kitler olumlu sonuç vermeye başladı.

Türkiye’den ülkemize hibe edilen hızlı kitlerin olumlu etkileri görülmeye başladı.

Kıbrıslı İş İnsanları Halil ve Hüsnü Falyalı’nın 50 bin dolar ödeyerek aldığı 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" olumlu sonuçlar doğurdu.

Yaklaşık 15 dakikada Covid-19 virüsünün tanısını koymaya yarayan kitler sayesinde virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.