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KİT’ler işe yaradı

Ülkemize gelen Coronavirüs teşhisinde kullanılan hızlı kitler olumlu sonuç vermeye başladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 17:15
3593 Okunma
KİT’ler işe yaradı

KİT’ler işe yaradı.

Ülkemize gelen Coronavirüs teşhisinde kullanılan hızlı kitler olumlu sonuç vermeye başladı.

Türkiye’den ülkemize hibe edilen hızlı kitlerin olumlu etkileri görülmeye başladı.

Kıbrıslı İş İnsanları Halil ve Hüsnü Falyalı’nın 50 bin dolar ödeyerek aldığı 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" olumlu sonuçlar doğurdu.

Yaklaşık 15 dakikada Covid-19  virüsünün tanısını koymaya yarayan kitler sayesinde virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTest KitleriHalil FalyalıHüsnü Falyalı
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Kiprislii 2020-03-25 18:29:43

Sevinelimmi uzulelimmi

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paşaköylü 2020-03-25 17:33:15

Bu kitleri akıncıadis rum tarafından getirtmişşşş...

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Hasan 2020-03-25 21:06:19 @paşaköylü

Yarin öbürgün korona olursan Akıncının aldığı kitleri kullanma sen rumdan aldı diye. Ama olurda getirin kitleri dersan, o kitleri alıp götüne sokacam. Paşaköy ibnesi senii.

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Hasan 2020-03-25 18:57:03 @paşaköylü

Napalim bre pasakoy ibnesi.

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Paşaköylü 2020-03-25 18:23:37 @paşaköylü

Hasan cevap,
Götünü siktir rum beslemesi.

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Halk 2020-03-25 18:24:24

Kitleri turkiyenmi hibe etti falyali mi aldi yaptiginiz haberden hicbirsey anlasilmiyor.

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