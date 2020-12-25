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KITSAB 1 aylık destek ödemesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yazılı basın açıklaması yaparak, devletin turizm sektörüne 1 aylık destek yardımını eleştirdi.

25 Aralık 2020 Cuma 14:21
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KITSAB 1 aylık destek ödemesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yazılı basın açıklaması yaparak, devletin turizm sektörüne 1 aylık destek yardımını eleştirdi.

KITSAB, 13 Mart 2020 tarihinden beri “kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmaktadır” diyerek, turizm çalışanlarına verilecek olan bin 500 TL maaş katkısının 4 aydır yapılmadığını ifade etti.

Seçim yasakları, hükümet krizi ile birlikte sektör çalışanlarının sabır ile beklemekte olduğunu dile getiren KITSAB, “Hükümetimiz müjde vererek 13’üncü maaşları ödeyeceğini duyurmuştur. Bununla birlikte beklentimiz olan 4 aylık geriye dönük ödemelerimizin sadece Eylül ayının 1 ay olarak yatırılacağını açıklamaları sosyal adalet eşitlik duygusunu yerle bir etmiştir” dedi.

Yılbaşı öncesi turizm çalışanlarına 4 aylık toplu ödeme yapılması gerektiğine dikkat çeken KITSAB, şunları söyledi: “Sektöre bir nefes sağlamak yerine dilenciye sadaka verir gibi 1 aylık destek yatırımı camiamızı derinden üzmüştür… Yeni hükümetimizden beklentimiz 30 Aralık tarihine kadar 4 aylık geriye dönük maaş desteklerinin yatırılmasıdır”

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