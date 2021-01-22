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Kızılay Kan Ekibi KOVİD-19 Aşısı Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Birim ekibi, kan bağışı güvenliğine ek tedbir olarak KOVİD-19 aşısı yaptırdı.

22 Ocak 2021 Cuma 16:24
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Kızılay Kan Ekibi KOVİD-19 Aşısı Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK), dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan KOVİD-19 salgınına rağmen kan bağışı faaliyetlerine, aldığı yoğun güvenlik önlemleri ile ara vermeden devam ediyor.

2017 yılında hayata geçen Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi çerçevesinde görev yapan Kan Hizmet Birimi ekibi salgın döneminde de özverili ve titiz çalışmalarıyla kan tedariği konusunda önemli bir başarı elde etti. Dünya genelinde salgın nedeniyle kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşanırken, ülkemizde 2020 yılında bir önceki yıla oranla %18’lik bir artışla 5947 ünite kan bağışı elde edildi.

Bu başarının sürdürülebilmesi adına kan bağışı güvenliğine ek tedbir olarak Kan Hizmet Biriminde görev alan personel Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde KOVİD-19 aşısı yaptırdı.

Kan Bağışları için Özel Önlemler

Kan Hizmet Birimi tarafından Mobil Kan Bağış Aracı ile gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonları sırasında tüm hijyen tedbirleri alınarak (maske, eldiven, siperlik ve önlük giyilerek ve her bağışçı için sedyelere ayrı tek kullanımlı örtü serilerek) işlem yapılırken, bağışçıların el dezenfeksiyonu sağlanıp, ateş ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Bağışçılara KOVID-19 Antikor Testi

Öte yandan bağışçıların güvenliği adına kan bağışı öncesi KOVID-19 Antikor Tarama Testi uygulanıyor. Böylece bağışçıların koronavirüs taşıyıp taşımadıkları ve virüse daha önce yakalanıp yakalanmadıkları öğrenilebiliyor.

Kan İhtiyacı Süreklidir

Kan bankacılığı tedarik zinciri kritik sağlık hizmetlerindendir. Özellikle talasemi ve onkoloji hastaları için kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kendini sağlıklı hisseden ve risk gurubu dışındaki tüm vatandaşlarımız salgın döneminde de güvenle kan bağışında bulunabilir.

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