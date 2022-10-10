Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

KKTC'de bir haftada 57 kaza, 19 yaralı

Ülkede, son bir haftada 19 kişinin yaralandığı 57 trafik kazası meydana geldi. Trafik suçu işlediği için rapor edilen 947 sürücüden 235’inin süratli, 46’sının alkollü araç kullandığı, 165’inin de seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:18
40 Okunma
KKTC'de bir haftada 57 kaza, 19 yaralı



Polisten verilen bilgiye göre, 3-9 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 57 kazadan 15’i yaralanma, 42’si hasarla sonuçlandı. 19 kişinin yaralandığı kazalarda oluşan maddi hasar, 1 milyon 420 bin 900 TL olarak açıklandı.

-İlçelere göre kazalar…Lefkoşa ilk sırada

Kazaların ilçelere göre dağılımında 23 kazayla Lefkoşa ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 7, İskele’de 3 kaza oldu.

57 kazanın 20’sinin süratli, 14’ünün dikkatsiz sürüş, 9’unun kavşakta durmama, 6’sının yakın takip, 8’inin de diğer sebeplerden olduğunu belirtildi.

-Kontrol edilen yaklaşık 10 bin sürücüden binine yasal işlem

Öte yandan, söz konusu tarihler arasında, ülke genelinde polis tarafından 9 bin 961 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tesit edilen 947 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Süratli, cep telefonuyla konuşarak ve seyrüseferiz araç kullanmak ilk sıralarda...

Buna göre, sürücülerden 235’i sürat, 2’si tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 115’i seyrüsefer ruhsatsız, 10’u ehliyetsiz, 46’sı alkollü, 165’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan rapor edildi.

58 sürücü emniyet kemeri takmadığı, 70 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 2 sürücü de trafik ışıklarına uymadığı için rapor edilirken, 35 sürücünün muayenesiz, 44 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 12’si "A" 2’si "B" izinsiz, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

2 sürücünün takside taksimetre bulundurmadığı veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmadığı veya hileli çalıştırdığı tesit edildi. 120 sürücü hakkında diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KKTCPolisKazaTrafik KazasıYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇİĞDEM AYDIN yazdı: Suikast Davası ve Mahkeme Notları
ÇİĞDEM AYDIN yazdı: Suikast Davası ve Mahkeme Notları
En çok boşanma Lefkoşa’da
En çok boşanma Lefkoşa’da
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim