KKTC'de bugün de tam sokağa çıkma yasağı var!

KTC’de koronavirüs önlemlerinde açılım süreci devam ederken tam gün sokağa çıkma yasağı bugün de uygulanıyor.

Dün akşam saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı, yarın sabah 05.00’te kalkacak.

Her gün on binlerce kişiye ve araca ev sahipliği yapan başkent Lefkoşa sokakları, diğer yerleşim birimleri gibi sakin bir gün geçiriyor.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Pazar günleri, nöbetçi eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı.

Hafta içi günlerde ve cumartesileri 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı var.

Lefkoşa ve Girne’ye diğer ilçelerden seyahat, izne tabi. Lefkoşa ve Girne ilçeleri arası yolcu taşımacılığı da yasak. Lefkoşa ve Girne ilçelerinde yalnızca ilçe içi yolcu taşımacılığı yapılabiliyor.

Açılım sürecinde birçok iş ve faaliyet açılırken KKTC’de halen “sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, İnternet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam ve saunalar” kapalı.

Marketler Pazar haricindeki altı günde 08.00-21.00 saatleri arasında açık.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranlar ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler ise 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bakanlar Kurulu Cuma günkü son toplantısında Ercan Havalimanı’na günde azami 4 uçak seferi yapılmasını ve her uçuşta en fazla 200’er yolcu bulunmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıca son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilecek.

Ev karantinasının başlanabilmesi için el bilekliği ile kontrol ve takip sisteminin kurulması dahil bir dizi karar alan Bakanlar Kurulu, 12 Nisan’da üç günlük kapalı otel turizminin başlanabilmesi için de bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerktiğini ve bu yönde çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Açılım kararları arasında profesyonel tiyatro sanatçılarının çalışmalarını provalarını bireysel olarak yapmaları, konser sanatçılarının ise provalarını hijyen ve mesafe kuralına uygun olarak yapmaları; sanat performanslarının ise çevrim içi olarak yapılması kararlaştırılmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun son kararları arasında müzik eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile müzik derslerinin başlaması da yer alıyor.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 metrekarede bir kişi olacak şekilde düzenleme yapılması şart. Bu işyerlerinde çalışanların belirli aralıklarla PCR testi yaptırması da gerekiyor.