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KKTC'de ilk kez 42 km koşulacak

Girne'de gerçekleştirilecek 42 km'lik koşu KKTC'de bir ilk olacak.

08 Kasım 2019 Cuma 15:18
KKTC'de ilk kez 42 km koşulacak

Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Girne Maratonu'nda ilkler gerçekleşecek

Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde 2020 yılında 3’üncüsü düzenlenecek Girne Maratonu’nun tarihi belli oldu. Maraton 12 Nisan 2020’de Pazar günü gerçekleşecek. Maratonda bu yıl ilk kez 42 km koşulacak aynı zamanda 7 km yerine 10 km koşusu yer alacak.

Halkın büyük katılım gösterdiği 3km ve 21km koşulmaya devam edilecek. Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAFF) tarafından parkuru onaylanan 10 km, 21km ve 42km koşularında çip sistemi uygulanacak ve online kayıt kabul edilecek. Kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

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