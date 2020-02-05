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KKTC'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için KKTC'den başsağlığı ve taziye mesajları yayınlandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:31
KKTC'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:

“ Elazığ’daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van’daki çığ faciasında şu ana kadar 28 canın yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye’nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim”.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay:

“Türkiye’nin Van ili Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle vatandaşların hayatını kaybetmesi hadisesini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşanan acıyı Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye’deki kardeşlerimiz ile birlikte yüreğimizde hissettiğimizi belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm Türk ulusunun başı sağolsun.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: 

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türkiye'ye sabır, yaralılara acil şifalar dilerim.

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