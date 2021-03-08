KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ ESKİ SPORCU AYTEN SALİH BERKALP’İ ZİYARET ETTİ

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkan Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak yıllarca hizmet eden ,kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran kaptan Ayten Salih Berkalp’i 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Dernek Başkanı Toykan Özdamar derneğin bir numaralı kurucu üyesi ve kulübün tarihine mal olmuş olan sporcusu Dr. Ayten Salih Berkalp’in dernek ve kulüp için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek böylesi önemli bir günde ziyaret etmekten onur duyduklarını vermiş olduğu hizmetlerden ötürü de teşekkür ettiklerini dile getirdi.