Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

KKTC İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye “KKTC’yi tanıma” çağrısı

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, gayrı resmi 5+BM Kıbrıs toplantısı öncesi bazı parti yetkilileri ile temaslarda bulunmasını “şiddetle protesto” ettiğini açıkladı.

18 Şubat 2021 Perşembe 17:42
479 Okunma
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye “KKTC’yi tanıma” çağrısı

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, gayrı resmi 5+BM Kıbrıs toplantısı öncesi bazı parti yetkilileri ile temaslarda bulunmasını “şiddetle protesto” ettiğini açıkladı.

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs sorununda gelinen aşamada 5+1 konferans öncesi bazı parti yetkilileri ile doğrudan temas kuran BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilan etmiş olduğu ‘devlet iradesine’ saygısızlık olarak değerlendirmekte ve şiddetle protesto etmektedir” denildi.

Derneğin, Kıbrıs Türk halkının 18 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kıbrıslı Rumlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek başına temsiliyetine “son vermiş” olduğu görüşünde olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletleri’ne Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan ambargoların kaldırması yönünde çağrıda da bulunuldu.

Işık, açıklamada, “BM kabul etse de etmese de Kıbrıs Türk tarafının federasyon seçeneği ile Kıbrıs toplantısına katılmayacağını” savundu.

Işık, Birleşmiş Milletleri’ne, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “bitmiş olduğu gerçeğini” dikkate alarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de “barışı tehdit eden belirsizlik ortamında son verilmesi” için KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün 68 kişi taburcu edildi
Bugün 68 kişi taburcu edildi
Aşı merkezinde izdiham
Aşı merkezinde izdiham
EN FAZLA YAĞIŞ MEHMETÇİK’TE KAYDEDİLDİ
EN FAZLA YAĞIŞ MEHMETÇİK’TE KAYDEDİLDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim