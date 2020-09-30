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KKTC MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA AKAY DARBAZ SEÇİLDİ

Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:43
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KKTC MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA AKAY DARBAZ SEÇİLDİ

Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkanlığına Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz'ın seçildiği genel kurulda, KKTC Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu da belirlendi.
Yönetim Kurlu listesi şöyle;
“Asbaşkan: Musa Suiçmez – Oğuzhan Karabulut, Genel Sekreter: Ayşe Serhat, Mali İşler: İsmail Ayyıldız, Basın ve Halkla İlişkiler: Gülen Kılıç, Sosyal Faaliyet: Uğur Dereliköylü
Faal Üyeler:
Göksal Hacıhasanoğlu, Eniz Akşahin, Mustafa Meral, Murat Ced, Okan Helvacı, Baki Aygün, Coşkun Yılmaz, Mustafa Doğan”

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