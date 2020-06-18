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KKTC'nin iki numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran, polis operasyonuyla yakalandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 07:50
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KKTC'nin iki numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran, polis operasyonuyla yakalandı.
 

UZUN SÜREDİR TEKNİK TAKİPTEYDİ…

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran, başarılı bir polis operasyonuyla yakalandı. KKTC polisi uzun süredir teknik takipte tuttuğu polisin, FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı imamı olduğunu belirledi. 


OPERASYONDA YÜKLÜ PARA VE ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ…

Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yapılan baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana polis tarafından el konuldu. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan FETÖ’nün KKTC'deki 2 numaralı polis imamı için soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 18.06.2020 08:32
Anahtar Kelimeler:
Çetin ŞahmaranKKTCFetö
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