KKTC'nin iki numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran, polis operasyonuyla yakalandı.



UZUN SÜREDİR TEKNİK TAKİPTEYDİ…

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran, başarılı bir polis operasyonuyla yakalandı. KKTC polisi uzun süredir teknik takipte tuttuğu polisin, FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı imamı olduğunu belirledi.



OPERASYONDA YÜKLÜ PARA VE ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ…

Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yapılan baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana polis tarafından el konuldu. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan FETÖ’nün KKTC'deki 2 numaralı polis imamı için soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.