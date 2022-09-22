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“KKTC'nin milli menfaatlerini gözetecek bir havayoluna sahip olmak hepimizin dileğidir”

UBP milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

22 Eylül 2022 Perşembe 09:59
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“KKTC'nin milli menfaatlerini gözetecek bir havayoluna sahip olmak hepimizin dileğidir”



ÖZEL HABER

UBP milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Bakanlar Kurulu’nun yeni milli havayolunun kurulması için Maliye ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı yetkilendirmesi hakkında görüş bildiren UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın iflasından sonra havayolu hadisesi toplumun içinde bir ukde olarak kaldı. O günden bugüne kadar geçen süre içinde bu havacılık alanı hem çok teknik konuları içeren hem de bir havayolu şirketini kaybettikten sonra yenisini kurma prosedürleri, KTHY aktif olduğu dönem içinde yaptığı tüm slot hakları ve anlaşmalar bertaraf olmuş durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda yerli hava yolu için birçok kez adım atılmaya çalışıldı ama başarıya ulaşamadı. Yeni bir milli havayolu kurulması adına hükümet bir takım girişimlerde bulundu. Türkiye’den birkaç şirket Kıbrıs’ta milli havayolu markasını almak üzere bir takım girişimlerde bulunduğunu biliyorum. Son tahlilde nasıl bir konsept üzerinden nasıl bir adım atılacak göreceğiz. Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı dün Bakanlar Kurulu kararı ile yetkilendirilmiş durumdadır. Bu çok hassas bir konudur,  bu konu üzerinde açıklamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Günün sonunda milli bir havayoluna sahip olacaksak bu bütün toplumun faydasına olacaktır. Önümüzde hafta meclis açılıyor. Grup toplamımızda detaylar konusunda bilgilendireceğimizi düşünüyorum ve detaylar çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceğimizi de ortaya koyacağız. Adı ne olursa olsun bir marka değeri oluşturulacak ve KKTC’nin milli menfaatlerini gözetecek bir havayoluna sahip olmak hepimizin dileğidir” dedi.

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