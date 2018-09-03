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KKTC Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

KKTC Sağlık Bakanlığı Thalaessemia hastalarının kullandığı “Desferal” isimli ilacın iki aydan beri hastalara temin edilmediğine dair medyada yer alan haberlerle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:27
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Bakanlık "Bahse konu ilaç, gerek bayram döneminde, gerekse geçtiğimiz hafta temin edilmiş olup, eksikliği söz konusu değildir" dedi

Açıklama şöyle:

Onkoloji ilaçları ile ilgili olarak ise, bazı ilaçların Türkiye’ye ithal gelmesinden, dövizde yaşanan sıkıntılardan ve geçtiğimiz hafta yapılan grevler nedeniyle bazı tedavilerde kısa sureli aksamalar yaşanmış, ancak hiçbir hasta ilaçsız bırakılmamıştır.

Dövizde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak, piyasadaki, özel eczane fiyatlarında ortaya çıkan farklılıklarla ilgili olarak ise, geçtiğimiz hafta ülkemize ilaç ithalatı gerçekleştiren özel ecza depoları, Eczacılar Birliği ve Bakanlığımız yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve ithal ilaçlarda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli öneriler ve tedbirler konuşulmuştur. Bu konudaki çalışmaların da bu hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Aynı zamanda Türkiye menşeli ilaçlarda ise herhangi bir fiyat değişimi olmadığı bilgimize sunulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Sağlık BakanlığıThalaessemiaDesferalIlaçSağlıkHaberGündemKıbrıs
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Ertaç Eser 2018-09-03 16:14:04

Doğrudur doktor her panadol verdiğinde hastanede var.

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