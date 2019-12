KKTC’de 2019’u uğurlarken

2020’den beklentilerin dile getirildiği şu günlerde yılla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor; 2019’da neler yaşandı, toplumu etkileyen hangi olaylar oldu, siyasetteki gelişmeler neydi?

2019’da siyasette tansiyon yüksekti. HP çekildi, CTP-HP-TDP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon bozuldu. UBP ile HP hükümet kurdu. Yılın son aylarında ise gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi, gözler siyasi partilerin açıklayacağı adaylara çevrildi. İlk adayı CTP açıkladı. Genel Başkan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisi için yarışacak.

Mali protokol, imar planları, sağlık, eğitim, ulaşım, elektrik gibi alanlardaki sorunlar 2019’da da gündemdeki yerini korudu.

Taşkent’e düşen füze, Girne’de askeri cephanelikte yaşaman patlama, Geçitkale’de iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin ölmesi 2019 kayıtlarına geçen olağan dışı olaylar oldu. Aralığın son günlerinde Lapta’da bir otelde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Başbakanlık ve bakanlık önleri bu yıl da sendikaların, sivil toplum örgütlerinin eylem yeri oldu. 2019’da avcılar da sokağa çıktı, eylem yaptı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, eski başbakanlardan İrsen Küçük hayatını kaybetti; toplumun önde gelen isimleri arasında kayıplar yaşandı.

Trafik kazaları toplumun kanayan yarası olmaya devam etti. Tecavüz, cinsel istismar, taciz, şiddet, vurgun, cinayet gibi olaylar da kamuoyunda günlerce tartışıldı.

KKTC ile TC arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı. Başta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’deki devlet ve hükümet yetkilileri ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi, UBP-HP hükümetinin kabine üyeleri de Türkiye’de mevkidaşları ile görüştü.

ÖZGÜRGÜN’ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

2018’de UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 2019’da da UBP Milletvekili ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile kaldırıldı.

ADLİ OLAYLARDAN BAZILARI

Ülkede yaşanan adli olaylardan bazıları ise polis kayıtlarına şöyle yansıdı:

1 Ocak-24 Aralık 2019 tarihleri arasında 30 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıl boyunca polisin kayıtlarına giren kaza sayısı 3 bin 467 oldu. Kazaların 788’i yaralanmayla, 2 bin 656’sı hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 189 kişi yaralandı.

6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ…14 KİŞİ BOĞULDU

2019’da 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi öldürüldü. 17 kişi kendi hayatına son verdi. 14 kişi denizde boğuldu. 87 kişi ani ve gayri tabii şekilde öldü.

384 UYUŞTURUCU ZANLISINA DAVA

Polisin verilerine göre, 1 Ocak-15 Aralık 2019 tarihleri arasında uyuşturucu nedeniyle 384 zanlı aleyhine işleme gidildi.

173 KİŞİ KAÇAK YOLLARDAN ÜLKEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

1 Ocak -18 Aralık 2019 arasında KKTC’ye 173 kişinin kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi. Tespit edilenlerin 166’sının Suriye, 6’sının Bangladeş, 1’inin de Pakistan vatandaşı olduğu açıklandı.

KKTC’de 2019’un ilk yarısına Tufan Erhürman’ın başbakanlığındaki CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinin bozulması ve Ersin Tatar başkanlığındaki UBP-HP hükümetinin kurulması damga vurdu.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maliye Bakanlığı’nın arazi kiralamaları ve güven bunalımı” gerekçesiyle hükümetten çekilmesiyle dörtlü koalisyon hükümeti dönemi mayıs ayında sona erdi.

Özersay, hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiğini belirtirken, suçlamaların odağındaki dönemin DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da “hak etmediği suçlamalarla, organize bir saldırı altında olduğunu” söyledi.

Hükümetin bozulması sonrasında hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, 21 Mayıs’ta Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti kurulması için kararlar alındı.

Hükümet 1 Haziran tarihinde güvenoyu alarak göreve başladı. Yeni hükümette Başbakan Ersin Tatar olurken, Başbakan Yardımcılığını da HP Genel Başkanı Kudret Özersay üstlendi.

Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı’na sunulduğu gün, Başbakan Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tavır konusunda yaptığı açıklama üzerine, Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında “ayar” tartışması yaşandı.

2019 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş ile eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük yaşamını yitirdi.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl KKTC yine bol eylemli bir yıl oldu. Hayvancılar, Sendikal Platform ve bazı sendikalar çeşitli taleplerle yollara düştü.

Mart ayındaki aşırı yağmurlar, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı, hayatı zorlaştırdı.

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in evinin önünde silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesi hafızalarda yer ederken, ilk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz ve ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan da bu yılın kayıplar listesine girdi.

Kıbrıslı Türk doktorlar başarılarına bir yenisini ekledi ve KKTC’de ilk kalp nakli 18 Nisan’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

KTMMOB’NİN SEL RAPORLARI BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

3 Ocak…. Girne bölgesinde Aralık 2018’de yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı iki rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

UBP CİKLOS'TA EYLEM YAPTI: "HÜKÜMET İSTİFA"

9 Ocak… Ulusal Birlik Partisi (UBP), sel felaketinde 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos'ta eylem yaparak, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek "Burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız” dedi.

UBP DOME OTEL’İN İHALEYLE KİRALANMASI TALEBİYLE OTEL ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

16 Ocak… Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), işletme sözleşmesi biten Dome Otel’in ihaleyle kiralanması talebiyle otel önünde eylem düzenledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel park yerinde basına yaptığı açıklamada, Sayıştay ve Basşavcılık raporlarında Dome Otel’in ihaleye çıkılarak devredilmesi gerektiğine yer verildiğine işaret etti.

Öte yandan Sendikal Platform da Dome Otel’in, mevcut işletmeci Turizm Emekçileri Sendikası’na (TES) kiralanması talebiyle otel önünde TES’e destek eylemi düzenledi, basın açıklaması yaptı.

KALKANLI YAŞAM EVİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

17 Ocak…..Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yapıldı. 17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde 20 hasta bulunduğu ve merkezin 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.

VİCDANİ RET İSTİNAF DAVASI SONUÇLANDI

18 Ocak… Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü. Karapaşaoğlu işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KIZILYÜREK AKEL’İN AP ADAYI

20 Ocak….Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı-yazar Niyazi Kızılyürek, AKEL tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı gösterildi.

“KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ YASASI” YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

22 Ocak... Meydan, kara yolları, cadde, park gibi yerlere ve ticaret, finans, eğlence, eğitim ve konaklama faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara izleme ve kayıt yapacak sistemler kurulmasını düzenleyen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası, 8 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN EŞİ AYDIN DENKTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

2 Şubat… Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşındaydı.

AYDIN DENKTAŞ’IN CENAZESİ

4 Şubat… Aydın Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Denktaş, vasiyet ettiği şekilde, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömüldü. Cenaze törenine KKTC’deki siyasiler yanında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

OKTAY İLE ERHÜRMAN GÖRÜŞTÜ

4 Şubat …Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından akşam saatlerinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte Serdar Denktaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaret etti.

TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’DE

7 Şubat…Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalamak üzere KKTC’ye geldi. Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu ile Başbakan Erhürman görüştü. Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Odasında "Sahil Güvenlik" alanında protokol imzalandı. Protokole göre, taraflar sahil güvenlik alanında; “hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS)” konularında mevcut işbirliği ve güveni geliştirecek.

Soylu’nun temasları kapsamında KKTC İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri yapılan protokolle ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesi ve uluslararası göçle mücadelede açısından ciddi adımlar içerdiğini; adli, teknik ve idari işbirliği gerçekleştirileceğini söyledi. Soylu ise kurulmakta olan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne değinerek bundan Kıbrıs Türkü’nün çok istifade edeceğine inanç belirtti.

ÖZERSAY'A BOSTANCI'DA SALDIRI

15 Şubat….Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Aşağı Bostancı'ya ziyareti sırasında saldırıda bulunuldu. Toplantı öncesinde Yalova Spor Kulübü'ne giden saldırgan, sandalyelerle lokalin camlarını kırdı.

Özersay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

Aşağı Bostancı'da saldırıyı düzenleyen T.G. adlı şahsın, Yukarı Bostancı'daki toplantı sırasında da gece kulübü izni iptal edildiği için şikayette bulunduğu, Özersay'ın da bu kişiye, yasalar çerçevesinde hareket edildiğini anlattığı kaydedildi. T.G. mahkeme emriyle tutuklandı

HAYVANCILAR BİRLİĞİ EYLEMLERİ

27 Şubat….Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı. Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gidemeyince eylemciler, Ercan çemberini traktörler ve oturma eylemi ile trafiğe kapattı. Daha sonra polisin, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyarması üzerine oturma eylemi sonlandırıldı.

HAYVANCILAR BİRLİĞİ EYLEMİ SONLANDIRDI... NAİMOĞULLARI: "ŞİMDİLİK ASKIYA ALDIK"

28 Şubat…Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdığını açıkladı. Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını söyledi.

MART

TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLK YURT DIŞI ZİYARETİ KKTC’YE YAPTI

5 Mart…İlk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

KTHY DAVASI SONUÇLANDI...15 MİLYON TL ESKİ ÇALIŞANLARA

6 Mart….Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL’sinin, eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasına karar verdi.

İRSEN KÜÇÜK VEFAT ETTİ

10 Mart…Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük, sabah 06.30’da tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde vefat etti. İrsen Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

SENDİKAL PLATFORM KAMU GÖREVLİLERİ YASASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI PROTESTO ETTİ

11 Mart…..Sendikal Platform, Kamu Görevlileri Yasası ile ilgili görüşmelerin tüm sendikalara açılması çağrısında bulundu. Sendikal Platformu oluşturan sendikalardan temsilciler Cumhuriyet Meclisi önünde, Kamu Görevlileri Yasasıyla ilgili çalışmaları protesto etti.

DOME HOTEL İÇİN 10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

12 Mart….Vakıflar İdaresi’ne ait Girne’deki Dome Hotel’in, 10 yıllık süreyle Dayanışma Turizm Ltd. tarafından işletilmesini öngören sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları ile otel çalışanlarının sendikası Turizm Emekçileri Sendikası’nın oluşturduğu Dayanışma Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman imza koydu.

İRSEN KÜÇÜK’ÜN CENAZE TÖRENİ

13 Mart…..Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılmak amacıyla bu sabah KKTC’ye geldi. Küçük için ilk tören, yıllarca hizmet ettiği partisi UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlendi. Tören bittikten sonra Küçük’ün naaşı, devlet töreni için Cumhuriyet Meclisi’ne kadar omuzlarda taşındı. Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde de devlet töreni düzenlendi daha sonra naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

GESFİ DÖVİZ’İN SAHİBİ NAİM, UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

13 Mart….Gesfi Döviz’in sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saat 17.55’te gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Naim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAŞTIRMACI GAZETECİ ULUDAĞ, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NE ADAY GÖSTERİLDİ

18 Mart….Kıbrıs’ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

İLK KIBRISLI TÜRK BAŞHEMŞİRE TÜRKAN AZİZ HAYATINI KAYBETTİ

26 Mart….İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz hayatını kaybetti. 101 yaşında ölen Aziz, Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusuydu.

YAĞIŞLAR OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTI

30 Mart……Ülke genelinde etkili olan yağışlar, olumsuzluk ve sorunlara neden oldu. Birçok yol su altında kalırken, bazı evleri de su bastı. En büyük hasarın meydana geldiği bölge, metrekareye 235 kg yağışın düştüğü Taşkent ile Haspolat oldu. Taşkent’te dolu nedeniyle 10 ev ve garajın çatısında hasar meydana geldi, yaklaşık 10 evi de su bastı. En az 4 araçta da hasar meydana geldi. Taşkent’ten akan dereler, Haspolat’ta bazı evlerin su altında kalmasına yol açtı.

10 YAŞINDAKİ KAYIP ŞEHİT AYŞE İBRAHİM TOPRAĞA VERİLDİ

5 Nisan….Ayvasıl (Türkeli) köyünde 1963’te Rumların Kıbrıslı Türklere karşı yaptığı katliamın en küçük kurbanı 10 yaşındaki kayıp şehit Ayşe İbrahim, törenle toprağa verildi. Nenesi Ayşe Hasan Buba’yla birlikte öldürülen Ayşe İbrahim, Ayvasıl’daki katliam kurbanı 9 kişiyle toplu mezara gömülmüştü.

İLK KIBRISLI TÜRK KADIN GAZETECİ BEDİA OKAN HAYATINI KAYBETTİ

11 Nisan… İlk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan, 98 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.

ÜÇ SENDİKA GREVE GİTTİ, HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI PROTESTO EDİLDİ

12 Nisan…. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, hükümetin ekonomi politikalarını ve zamları protesto etmek amacıyla ülke genelinde tam gün grev yaptı.

Üç sendikanın örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar elektrik ve akaryakıt zammını Başbakanlık önünde protesto etti.

KTOEÖS “GÖÇ YASASI”NA KARŞI EYLEM YAPTI

16 Nisan... Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “göç yasası” olarak nitelendirdiği ve çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını belirttiği “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın değiştirilmesi talebiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Sendika, Meclis Başkanı, hükümette yer alan parti liderleri ve ana muhalefet partisiyle görüşerek adım atılması talebinde bulundu.

KKTC’DE İLK KALP NAKLİ YAPILDI

18 Nisan… KKTC’de ilk kalp nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’e hayat verdi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi iş birliğinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

TAK ÇALIŞANLARI MECLİS’TE EYLEM YAPTI

22 Nisan…Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanları, Cumhuriyet Meclisi’nde eylem ve basın açıklaması yaparak Meclis toplantılarını izleyen muhabirlerin karşılaştığı rencide edici davranışları protesto etti.

MAYIS

TEL-SEN’DEN TELEFON DAİRESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI EYLEM

3 Mayıs… Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) hükümetin Telekomünikasyon Dairesi’nin bütün hizmetlerini özele devretmeye hazırlandığını savunarak, bir saatlik uyarı eylemi yaptı, “Buna asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

GİRNE-LEFKOŞA ANA YOLUNDA “BAŞKA HİLMİLER ÖLMESİN” EYLEMİ

3 Mayıs… Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernek, trafik kazalarına ve yollardaki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmek üzere Girne-Lefkoşa ana yolunda “Başka Hilmiler Ölmesin” sloganıyla eylem yaptı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU KKTC'YE GELDİ

3 Mayıs.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılmak üzere KKTC'ye geldi.

MALİYE ÜZERİNDEN ARAZİ KİRALANMASI.. ÖZERSAY: "İPTALİNİ İSTİYORUZ”

6 Mayıs… Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’na çeşitli defalar kiralanması için gelen ancak onay verilmeyip reddedilen bir arazinin, kendilerinin karşı olduğu biliniyor olunmasına rağmen bakanlık eliyle kiralanmasının rahatsızlık verici olduğunu belirterek, iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

Bu konuda asıl meselenin, kiralamanın hukuka uygun mu, aykırı mı yapıldığı meselesi olmadığına işaret eden Özersay, “Yani kiralama ihale olmadan yapıldığında evet bir sorun vardır ve bunu tartışabilirsiniz ama mesele hukuki bir mesele olmaktan öte ve belki de ondan çok daha önemli olacak şekilde bir etik meseledir” dedi.

SERDAR DENKTAŞ MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

8 Mayıs…..Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir saat önce Başbakan’a yazılı olarak Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim... Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım. Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır” ifadelerini paylaştı.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “DENKTAŞ’IN İSTİFA MEKTUBU ULAŞTI, BUGÜN MYK’DA DEĞERLENDİRDİK, YARIN PM TOPLANACAK”

8 Mayıs… Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğine dair mektubunun kendisine ulaştığını, konuyu Merkez Yönetim Kurulu’nda değerlendirdiklerini; Parti Meclisi’nin de toplanacağını açıkladı.

Erhürman, hükümetin diğer ortaklarını istifa konusunda bilgilendirdiğini; gelişmelere göre görüşebileceklerini söyledi.

TDP MYK HÜKÜMETTEKİ SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

8 Mayıs…Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı’ndan istifasının ardından hükümetteki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

8 Mayıs... Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Kudret Özersay, Parti Meclisi’nde oylama yapıldığını, 55 evet, 4 hayır oyu ile hükümette kalmama kararı aldıklarını söyledi.

Özersay, basın toplantısında 15 aylık hükümetle ilgili değerlendirme yaptı, hükümetten çekilme sebepleri arasında Maliye Bakanlığı’nın arazi kiralamalarını ve “güven bunalımını” gösterdi.

Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası konusunda ise Denktaş’ın sıradan bir bakan değil, dörtlü koalisyon ortağı bir partinin başkanı olduğunu hatırlatmak istediğini vurguladı.

Son günlerde yaşananlar konusunda Özersay, Bakanlar Kurulu’nda inceledikleri dosyaya işaret etti, özellikle HP’nin karşı çıktığı, Bakanlar Kurulu’nda geçmesine müsaade etmediği birtakım kararların, Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi için sürekli toplantı gündemine getirildiğini söyledi.

HP’nin Bakanlar Kurulu’ndaki karşı çıkışlarının göz ardı edildiğini belirten Özersay, kararların kendilerinden gizli alındığını, (arazi dağıtımlarının) başka şekillerde yapıldığını, bunları dün akşamki toplantıda aldıkları dosyayla bizzat teyit ettiğini belirtti. Karşı çıktıkları kiralamaların yanında başka bazı yerlerin de yeni kira şeklinde kiralandığını belirten Özersay, “Bunu da bizzat tespit ettik” diye konuştu.

Özersay, koalisyon hükümeti kurulduktan sonra, 2018 yılında, “kiralamaktan vazgeçtik” denilen yerlerin de kendilerinin bilgisi dışında tekrardan kiralandığını dosyaya bakarak gördüklerini aktardı.

2006’da yürürlüğe giren İhale Yasası’na rağmen çok sayıda çok farklı kategorilerde malların ihalesiz şekilde Maliye Bakanlığı üzerinden kiralanmaya devam edildiğini söyleyen Özersay, “Bu bilgilerin Başbakan’da dahi olmadığını dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında bizzat tespit ettik” dedi.

ERHÜRMAN HÜKÜMETİN İSTİFASINI SUNDU

9 Mayıs… Hükümet istifa etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Tufan Erhürman, saat 10.10'da Cumhurbaşkanlığı’na gelerek, CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümetinin istifasını Akıncı'ya verdi. Erhürman, hükümeti kurma görevinin zaman kaybetmeden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini söyledi.

TATAR: “GÖREV VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜMETİ EN ERKEN ZAMANDA KURACAĞIZ”

9 Mayıs…Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine görev vermesi halinde hükümeti en erken zamanda kuracaklarını söyledi.

“Zaman kaybetmek halka zarar verir” ifadelerini kullanan Tatar, özel sektörü rahatlatmak ve ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları çözmek için çalışacaklarını vurguladı.

DENKTAŞ: “ORGANİZE SALDIRILAR SONUCU GÖREVİ BIRAKTIM”

9 Mayıs… Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, kendisine yönelik organize saldırılar sonucu Maliye Bakanlığı görevini bıraktığını belirterek “Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş bu fırsatı kullanmak suretiyle beni iyice araştıracağına, suçum varsa yargılayacağına bundan kaçmayı tercih etti” dedi.

Denktaş, bir buçuk saat süren DP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ardından basına konuştu. MYK’ya son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini dile getiren Denktaş, hükümetin bozulduğu bilgisi verileli daha 24 saat olmadığını hatırlattı.

Sonradan başlayan organize saldırılar, bahane aramaların kendisini bunalttığını belirten Denktaş, Maliye Bakanlığı’ndan dün istifa etmesinin, hükümete destek vereceğini açıklamasının aklanmak istemesinden kaynaklandığını ifade etti. DP Genel Başkanı Denktaş, hak etmediği suçlamalarla, organize bir saldırı altında olduğunu ve bunun daha da devam edeceğini hissettiğini, bu nedenle hükümete bu fırsatı vermek istediğini anlattı.

CTP PM TOPLANDI, ERHÜRMAN AÇIKLAMA YAPTI

9 Mayıs… Hükümetin istifasının ardından CTP Parti Meclisi'yle değerlendirme toplantısı yapan Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman, gündemdeki hükümet formülünün UBP-HP olduğunu ve hızla kurulması gerektiğini söyledi.

TDP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI; “TDP TEMEL İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA SİYASAL MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK”

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi de toplandı ve “yolsuzluğun üzerine gidilecektir” taahhüdünü gerçekleştirmek yerine, bu durumu bahane ederek hükümetten çekilmenin, hem halk, hem de koalisyon ortakları için açıklamaya muhtaç olduğunu belirtti.

DENKTAŞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ: “ÜLKEDE SİYASET, HİÇBİR DÖNEMDE BU KADAR KİRLENMEDİ”

10 Mayıs… Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin, kendisine yönelik yürütülen bir kampanya sonucunda çöktüğünü kaydetti.

Ülkede siyasetin hiçbir dönemde bu kadar kirlenmediğini çünkü hiçbir dönemde bugün olduğu kadar çamur atmanın siyasetin ana unsuru olmadığını kaydeden Denktaş, “Gerçek anlamda aklanmaya ihtiyacı olanlar, siyasi çıkarları doğrultusunda, başkalarını çamur atarak, ‘kirli’ gösterme siyaseti güderek kendilerini ‘temiz’ olmakla ilişkilendirmeye çalışanlardır” iddiasında bulundu.

Serdar Denktaş, DP Merkez Binası’nda düzenlediği basın toplantısında, istifasıyla sonuçlanan süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

HP GENEL BAŞKANI ÖZERSAY: “HÜKÜMETİN BOZULMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

10 Mayıs… Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin bozulmasının nedeninin arazi sorunu olmadığını, hükümetin icraat yapamaz bir noktaya geldiğini belirterek, “Maaşların ödenmesine odaklanan bir hükümet noktasına gelinmişti” dedi.

Özersay, hükümet için bir çaba ortaya koyduklarını ve yaşatmak için çok çalıştıklarını söyleyerek, “Hükümetin bozulmasından üzüntü duyuyorum” dedi.

Özersay bir soru üzerine UBP’ ile resmi veya gayrı resmi herhangi bir görüşme yoktur” diyerek, daha önce de bu ve buna benzer söylentiler olduğunu, ancak bugüne kadar böyle bir görüşmenin hiç olmadığını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

13 Mayıs… Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin istifasının ardından, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) başkanlarıyla görüşme yaptı.

KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU HÜKÜMETİN İSTİFASINDAN SONRA KREDİ ONAYLANDIĞI HABERİNİ YALANLADI

13 Mayıs….Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, hükümetin istifasının ardından acil olarak toplanarak kredi onayı verildiği yönündeki haberi yalanladı. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açılamada, Kalkınma Bankası’nın en son kredi onayını 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında verdiği ifade edildi.

ÖZERSAY: GÖRÜŞME TALEBİ GELİRSE GÖRÜŞECEĞİZ

13 Mayıs… Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni hükümet sürecinde, talep eden herhangi bir partiyle koalisyon görüşmesi yapabileceklerini söyledi

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ TATAR’IN

14 Mayıs….Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP, CTP ve HP, bugün de TDP, DP ve YDP Genel Başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

TATAR: “EN ERKEN ZAMANDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK”

UBP Genel Başkanı Tatar da, parti yetkili organlarından yetki alarak en erken zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını söyledi. Tatar, hafta sonuna kadar süreci en iyi şekilde yönetmek istediğini, hükümet boşluğu ülkeye daha fazla zarar vermeden gidereceklerini kaydetti.

UBP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Parti Meclisi de toplandı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Ersin Tatar, hükümet kurma konusunda kendisine yetki veren MYK’nın tavsiye kararının Parti Meclisi’nin onaylanmasının ardından, çalışmalara başlanacağını belirtti.

HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI…. UBP GENEL BAŞKANI TATAR CTP'DE

15 Mayıs….Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman'a teşekkür etti, görüşmede güzel bir sohbet olduğunu ve iki büyük partinin önümüzdeki süreci değerlendirdiğini, bunun demokrasi kültürünün gereği olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkede uzun süredir bir hükümet formülünün olduğunu ve sürekli gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, “Şu anda gündemde bir hükümet formülü var... Kendilerine başarı dilerim” dedi.

HP’Yİ ZİYARET

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere ziyaretler gerçekleştiren Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

Bir saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, prensipleri ele aldıkları görüşmenin olumlu ve güzel bir geçtiğini belirterek, genel siyasi durum ve ülkenin içinde bulunduğu koşulların değerlendirildiğini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bir şey söylemek için erken olduğunu belirterek, daha ziyade dinleyen konumunda oldukları toplantıda bir miktar da olsa düşüncelerini dile getirdiklerini kaydetti.

UBP DP’Yİ ZİYARET ETTİ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma ziyaretleri çerçevesinde Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, memlekette ekonomik bir krizin bulunduğu, o nedenle bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, hükümet için alternatiflerin belli olduğunu, bunların, UBP- HP veya UBP- CTP veya erken seçim için seçim hükümeti olduğunu, başka alternatif bulunmadığını yineledi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise, görüşmede maliyenin durumu ile ilgili bilgi aktardığını, DP’nin Meclis oturumlarında “sorumlu muhalefet anlayışıyla ülkenin daha ileriye gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır” olacağını söyledi. Denktaş ayrıca, dörtlü koalisyonun sona ermesiyle genel beklentinin UBP-HP koalisyonunun kurulması yönünde olduğunu ifade etti.

UBP GENEL BAŞKANI TATAR, TDP BAŞKANI ÖZYİĞİT İLE GÖRÜŞTÜ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, konuşulmakta olan bir hükümet formülü bulunduğunu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, demokrasi kültürü ve anlayışı çerçevesinde siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ve partilerin birbirleriyle kaynaşmasının demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade etti.

TATAR, ARIKLI İLE GÖRÜŞTÜ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek, Genel Başkan Erhan Arıklı ile görüştü.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görüşmede Tatar ve heyeti ile hükümet formüllerini ele aldıklarını ve YDP olarak hangi formüle destek verebileceklerini izah ettiklerini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, demokrasi kültürü ve anlayışı çerçevesinde siyasi partilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde çeşitli görüş alışverişlerinde bulunduklarını kaydetti.

AFRİKA GAZETESİ’NİN KARİKATÜR/KOLAJLA İLGİLİ CEZA DAVASI SONUÇLANDI

16 Mayıs…“Yabancı devlet büyüklerine hakaret ve KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” suçlanan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Direktör Ali Osman Tabak aleyhine açılan ve yaklaşık bir yıldır süren karikatür/ kolajla ilgili ceza davasının kararı bugün açıklandı. Levent ve Tabak haklarında okunan davalardan beraat etti.

UBP VE HP HEYETLERİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BİR ARAYA GELDİ

17 Mayıs… UBP ile HP heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir araya geldi. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki iki parti yetkililerinin görüşmesi, HP Genel Merkezi’nde yer aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kahvemizi de içtik. Temel prensipleri tartıştık. Büyük sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Gerileme yok” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, “İki partinin farklı hassasiyetleri var. Öze dair görüştük. Bir yere bağlanır mı bağlanmaz mı belli olacak. Olacaksa geç olmadan oldurmak sorumlu siyasetin gereği” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KKTC’DE…

17 Mayıs… Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi. Akşam saatlerinde KKTC’ye gelen Oktay ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Vakıflar işbirliğinde, Hala Sultan Cami avlusunda düzenlenen iftar programına katıldı.

UBP-HP KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN KARARLAR ALINDI…

21 Mayıs…..Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı.

UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen tam yetki çerçevesinde HP’yle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç Parti Meclisi’nin bilgisine getirilirken; HP’de ise Parti Meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirip UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.

UBP-HP KOALİSYON PROTOKOLÜ

22 Mayıs….Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi hükümet protokolü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’unda imzalandı. Protokole, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın imza koydu. İmza töreninde, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi milletvekilleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı’na sunulan ve onaylanan UBP-HP koalisyonunda görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).”

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN ARASINDA AYAR TARTIŞMASI

TATAR: “AKINCI DAHA ÇOK FEDERAL TEMELDE BİR ANLAŞMADAN YANA DOLAYISIYLA ONA BİRAZ AYAR VERMEK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ”

22 Mayıs….Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusunda Türkiye ile istişarelerinin mutlaka olduğunu ancak zaman zaman farklı sesler de çıktığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin, alternatif görüşlerin de masaya gelmesini savunduğunu, kendilerinin de aynı görüşte olduğunu kaydetti.

Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına bakanların isimlerini açıkladı.

Tatar, “federal temelli bir anlaşmanın tükendiği artık alternatif fikirlerin masaya gelmesi gerektiği” hususunda hükümetin uyum içerisinde olacağına dikkat çekerek, bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da ilettiklerini belirtti.

AKINCI : “HALKTAN ALINAN ONAY 4 YILDIR AYARI BOZULMADAN DEVAM EDİYOR”

22 Mayıs... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın kendisiyle ilgili “ayar verilecek” şeklindeki açıklamasının amacını aşan bir söylem olduğunu belirterek, “Halktan alınan onay 4 yıldır hiç bir şekilde ayarı bozulmadan devam etmiştir. Geriye kalan 1 yılda da aynı şekilde halka verilen söz çerçevesinde yürütülecektir. Ama bu ülkede hükümetin eğilmesi gereken, ayar gerektiren işler vardır. En başta ekonomi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 4 yıl önce halka sunduğu görüş ve düşüncelerin yüzde 60’ın üzerinde halk tarafından tasvip edilmesiyle görev icra etmekte olan bir makam olduğunu vurgulayan Akıncı, “Cumhurbaşkanı halkın verdiği yetkinin dışına çıkarsa ayar ister ve o ayarı da gene halk verir, başka biri veremez” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu listesini kendisine sunmasının ardından yaptığı konuşma üzerine açıklamalarda bulundu.

MECLİS GENEL KURULU HÜKÜMET PROGRAMININ OKUNMASI İÇİN TOPLANDI

27 Mayıs… Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin programının okunması için toplandı.

HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

30 Mayıs… Cumhuriyet Meclisi' nde UBP-HP Hükümet Programı üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı.

UBP- HP KOALİSYON HÜKÜMETİ GÜVENOYU ALDI

1 Haziran…Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

Güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olmasıyla UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

TATAR VE ÖZERSAY, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

3 Haziran…. Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

SANATÇI ÖZGÖÇMEN'İN GÜNEYE KAÇAN KATİL ZANLISI BM ARACILIĞIYLA TESLİM ALINDI

13 Haziran…Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahsın BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi.

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI ÖZGÜRGÜN'ÜN YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTEMİNİ GÖRÜŞECEK ÖZEL KOMİTE KURULMASI KARARI ALDI

24 Haziran…Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplanarak, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için özel komite oluşturulmasına karar verdi.

2019’un ikinci yarısında KKTC’de birçok sıra dışı olay yaşandı; Taşkent’e füze düştü, Girne’de askeri cephanelikte patlama oldu, Geçitkale’de uçak kazası yaşandı, iki pilot hayatını kaybetti. Batı Nil virüsü ülkede 2 can aldı. Lapta’da bir otelde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC’ye 1 Temmuz’da, sabahın ilk saatlerinde S-200 füze parçaları düştü. En büyük parça Taşkent’te tespit edildi. Taşkent’e düşen parça yangına da neden oldu. Özellikle Taşkent’teki patlama ve sarsıntı bölgeye yakın birçok yerleşim yerinde hissedildi. Taşkentliler geceyi sokakta geçirdi.

İlk saatlerde düşen cismin patlayıcı taşıyan hava aracı, insansız hava aracı veya füze olduğu üzerinde duruldu.

Gün içinde Dikmen, Görneç, Serdarlı ve Değirmenlik Başpınar bölgelerinde de füze parçaları tespit edildi. Dikmen’deki parça da Taşkent’e taşındı. Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi, Taşkent'te füzenin düştüğü bölgede yapılan kimyasal ölçümde herhangi bir risk olmadığını duyurdu.

Devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililer olayın meydana gelmesinden kısa süre sonra, sabahın ilk saatlerinden itibaren Taşkent’e gitti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere Türkiye’deki yetkililerle de irtibat kuruldu. Bakanlar Kurulu, bu gündemle olağanüstü toplandı. Füzenin İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle bir kaza sonucu ülkeye düştüğü açıklandı.

YASA GÜCÜNDEKİ KARARNAMEYLE HP’DEN YÜZDE 2 KESİNTİ... SENDİKALARDAN KARARA TEPKİ

Bakanlar Kurulu, çalışanların ve emeklilerin temmuz ayındaki HP ödeneğini yasa gücünde kararnameyle yüzde 2 düşürdüğünü açıkladı. Geçen hükümet döneminde yüzde 2.03 oranında yanlış hesap yapıldığını, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın hatalı uygulamanın düzeltilmesi olduğu duyuruldu. Temmuzun ilk günlerinde Resmi Gazetede de yer alan karara, sendikalardan tepki geldi.

Sendikal Platform, kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

29 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının, emeklilerin ve sigortalıların hayat pahalılığı ödeneğinden yasa gücünde kararnameyle kesinti yapılması kararında yürütmeyi durdurdu.

Maliye Bakanlığı, 11 Eylül’de HP’de yüzde 2’lik kesinti kararını iptal etti. Eylül ayı maaşları kesintisiz ödendi, iki aylık fark da çalışanlara iade edildi.

Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek, 3 Temmuz’da görevine resmen başladı, Güney Kıbrıs’taki seçimde AKEL adayı olan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs adına 6 üyeden biri olarak parlamentodaki yerini aldı.

EKONOMİ KONFERANSI TARTIŞMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu “1. Ekonomi Konferansı” organize etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konferansın açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konferansa katılmadı. Akıncı’ya gönderilen davette protokol konuşması öngörülmedi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve sivil toplum örgütleri bu durumu eleştirdi.

Akıncı’nın katılmadığı konferansla ilgili açıklama yapan Sözcü Burcu, “Bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde konuşma yapıp yapmama kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu saygısızca çiğnemiştir. Cumhurbaşkanı bu tür davranışlarla itibar kaybetmez, bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenler halkın gözünde itibar kaybına uğrar” açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, herhangi bir makamı ama özellikle de Cumhurbaşkanlığı’nı yok sayma veya bu makamlara saygısızlık etme amacı güdülmüş olmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

KTTO eski başkanları da konferansta Cumhurbaşkanı’na konuşma fırsatı verilmemesini saygısızlık olarak niteledi, KTTO yönetimini eleştirdi.

OKTAY KKTC İLE İLGİLİ KOORDİNASYON İŞLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLDİ

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.

Türkiye’nin KKTC’yle ilişkilerinin bütün yönleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunun görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan tarafından yerine getirilmesini ve bu makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulmasını içeren bir genelge yayımlandı.

TRAFİK KAZALARINA KARŞI TOPLUMSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Başbakan Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun trafik kazalarına karşı acil durum değerlendirmesi yaptığı toplantı sonucunda 8 Temmuz’da trafik kazalarına karşı toplumsal seferberlik ilan edildi.

KKTC’de 1 Ocak-24 Aralık tarihlerinde ülkede meydana gelen kazalarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

SURİYELİLER İADE EDİLDİ

Ercan’da vize sorunu yaşayan ve burada kalan 50 Suriyeli, TC Göç İdaresi’yle yapılan temaslar sonucu Türkiye’ye gönderildi. Suriye vatandaşlarına da vize uygulaması Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçmişti.

BİR AİLEDEN 4 KİŞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaplıca-Yedikonuk arasındaki Tulumba mevkiinde denize giren Katırcı ailesinden 4 kişi 12 Temmuz’da boğularak yaşamını yitirdi. Bakanlar Kurulu, bu olaydan kurtulan ailenin tek ferdi Barış Katırcı’nın (E-12) bakım ve eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanmasına karar verdi.

KKTC-TC MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için ülkeye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, KKTC-TC Mali İşbirliği Protokolü’nü imzaladı. Başbakan, 2019 için kısa dönem anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Protokol bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirildi. Bunun hemen ertesinde, 23 Temmuz’da hükümetin 2019 için planladığı reform eylem planı açıklandı. Hükümet 3 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında 100 günlük icraatlarını kamuoyuyla paylaştı.

BATI NİL VİRÜSÜ 2 CAN ALDI

Enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, az sıklıkta, grip benzeri şikayetler oluşturan ve nadiren ölüme yol açabilen viral bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV), Kıbrıs’ın kuzeyinde de güneyinde de ölüme neden oldu.

KKTC’de iki kişi hayatını kaybetti. Bu konuda ilk resmi açıklama 25 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, 3 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Test sonuçları pozitif çıkan hastalar ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler de ara ara basınla paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında ilgili tarafların da katılımıyla bu konuda toplantılar yapıldı. İki toplumlu Sağlık Komitesi, Batı Nil Virüsü konusunu toplantı gerçekleştirdi.

Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Hilmi Bolel (E- 62) 27 Temmuz’da, ilk Batı Nil Virüsü teşhisi konan 69 yaşındaki Kasım Aktaş 22 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

BÖLGENİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KARPAZ’DAN LEFKOŞA’YA YÜRÜMEK İSTEDİLER

Bazı belediyelerde grevler oldu. Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm için Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarlarının öncülüğünde Lefkoşa’ya yürüyüş başlatıldı. Bazı kişilerin sağlık sorunu yaşamasıyla yürüyüş sonlandırıldı. Karpazlılar, eylemlerini Lefkoşa’da sürdürdü, Başbakanlık’a ve bazı bakanlıklara siyah çelenk bıraktı. Hükümet yetkilileri ile görüşen ve uzlaşı sağlayan bölge halkı, eylemlerini sonlandırdı.

ERCAN’DA ŞİDDET

Ercan Havalimanı’ndaki polis karakolunda 13 Haziran’da yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler yaklaşık bir buçuk ay sonra sosyal medyada gündem oldu.

Siyasiler başta olmak üzere toplumdaki birçok kesim olayı kınadı. Polis, söz konusu kişinin açığa alındığını duyurdu.

2019’UN İKİNCİ ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 958 TL

2019’un ikinci asgari ücreti 2 Ağustos’ta yüzde 8 artırılarak brüt 3 bin 400, net 2 bin 958 TL olarak belirlendi. Toplumun farklı kesimlerinden ve sendikalardan yeni ücrete tepki geldi.

YANGIN YERİNDE KABARE OYUNU TARTIŞMALARI

Tiyatrocu Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyunun Edebi Kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunmadı. “Sansür” diye nitelendirilen karara toplumun farklı kesimlerinden tepki geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında sansür iddialarının maksatlı ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu kaydetti.

ANKARA’YA İLK RESMİ ZİYARET

Başbakan Ersin Tatar Ankara’ya ilk resmi ziyaretini 22 Ağustos’ta yaptı. Başbakan’a Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da Tatar’a eşlik etti. Hükümet yetkilileri TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Özersay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.

Sendikalar, sivil toplum örgütleri 2019’un ikinci yarısında da sorunlara dikkat çekmek üzere eylemler yaptı. Avcılar da av bölgelerinin sınırlandırılmasını düzenledikleri eylemle protesto etti. Yayın kuruluşlarına maddi destek sağlanmaması da hükümeti ve ülke basınını karşı karşıya getirdi.

ÇATALKÖY’DE PATLAMA

Çatalköy’de, Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda 12 Eylül gecesi yangın çıktı ve patlama oldu. Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlikte meydana gelen olay paniğe neden oldu.

Otelde kalan turistler patlamadan dolayı büyük korku yaşadı, sahilde sabahladı. Çevreye birçok şarapnel parçası yayıldı, binaların camları kırıldı, yoğun is bölgede etkili oldu.

Çatalköy’de kriz masası oluşturdu. Devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri yetkililer de olay yerine gitti.

Yangına müdahale için patlamaların tamamen durması ve yangının azalması beklendi. Girne-Değirmenlik dağ yolu trafiğe kapatıldı. Başbakan Ersin Tatar patlamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ankara’dan olayı incelemek üzere heyet geldi.

Cephanelikte meydana gelen patlamanın sebebinin sabotaj ve yangın olmadığı, mühimmattan kaynaklanan teknik bir neden olduğu açıklandı.

FAZIL KÜÇÜK İLKOKULU’NDAN BAYRAK VE FOTOĞRAF ÇALINDI

Kıbrıslı Rum bir genç, 8 Eylül’de Akdoğan’daki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Türk Bayrağı ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sınıf panosundaki fotoğrafını alıp kaçtı. 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin babası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup yolladı.

Baba, oğlunun yanlış yaptığını anladığını ve pişman olduğunu, bunun tekrarının olmayacağını belirtti. Aile özür mektubu ile birlikte Akıncı’ya bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafını da gönderdi.

ÖZGÜRGÜN’ÜN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

UBP milletvekili Hüseyin Özgürün’ün yasama dokunulmazlığı 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile kaldırıldı. Meclis’te UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite kurulmuştu.

Dokunulmazlıkla ilgili oylamada vekillerin 41’i “kabul”, 2’si “ret” dedi. 7 kişi oylamaya katılmadı.

AKINCI’NIN BARIŞ PINARI HAREKATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınar Harekatı başlattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri hareketinde bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesini istedi. Akıncı Suriye topraklarının artık neredeyse 10. yılına girmekte olan savaşa doyduğu noktasında düşüncesini paylaşarak, “On yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir” dedi.

CUMHURBAŞKANI VE AİLESİNE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SALDIRI

Akıncı’nın bu açıklamaları KKTC’de ve Türkiye’de eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik ölüm tehditleri, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.

Bazı sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bıraktı ve Cumhurbaşkanlığı önünde Akıncı’yı istifaya çağırdı.

Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında “Sözlerim çarptırıldı. Yapılan bazı açıklamalarda şahsım için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılıyor, sahiplerine iade ediyorum. Bilinçli olarak konuyu çarptırıp tırmandırmaya çalışanları sağduyuya davet ederim. Bu anlayış içinde kamplara bölünüp birbirimizi suçlamanın bir anlamı olmadığı inancındayım” dedi.

UBP Parti Meclisi Barış Pınarı Harekatı’na destek belirtti, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili olası müzakerelere katılmaması çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, “UBP PM’nin Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği iddiası demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmeye aday. Geçerliliği yok” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve ailesi ile ilgili söz konusu paylaşımları yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi.

Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Akıncı “Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğimiz temel ilkelerden olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

GEÇİTKALE’DE UÇAK KAZASI

29 Ekim’de, Geçitkale Havaalanı’nda Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı düştü, uçaktaki pilotlar Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi. Türkiye’den ülkeye gelen ve uçak kazasında hayatını kaybeden Çetinkaya Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Serkan Özcezarlı için de Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi. Devlet ve hükümet yetkilileri de törene katılarak aileye başsağlığı diledi. Öte yandan Türkiye’den gelen uzmanlar rapor hazırlamak üzere kazayla ilgili inceleme yaptı.

KKTC BAYRAĞI YAKILDI

KKTC'nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünde Güney Lefkoşa'da eylem yapan ELAM mensupları, KKTC bayrağını yaktı. Devlet ve hükümet yetkilileri başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden olaya tepki geldi.

Uluslararası Orta Eğitim Sertifikası IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral’ın Güney Kıbrıs’taki ödül törenine katılmasına izin verilmedi. Rumların bu tutumu da kamuoyunda yankı uyandırdı.

JENERATÖR TARTIŞMASI…

El-Sen 2019’un ikinci yarısında eylemlerle gündeme geldi. Sendika, 4 jeneratör alımı için hükümetin ihaleye çıkmaması nedeniyle süresiz grev başlattı. Grevin ilk ayağında El-Sen, Kıb-Tek’e olan borçların ödenmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kesti.

Yükselen tansiyon El-Sen ile Ekonomi Bakanlığı’nın 6 Eylül’de mutabakat zaptı imzalamasıyla düştü. Ancak bir süre sonra mutabakat zaptının yerine getirilmemesi nedeniyle sendika yeniden eylem başlattı. El-Sen’in grevi Bakanlar Kurulu kararı ile askıya alındı. Jeneratör alımı ve ihale konusundaki tartışmalar hala sürüyor.

BAŞBAKAN’DAN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ STRAZBURG VE İNGİLTERE’YE

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den sonra ilk yurt dışı ziyaretini Strazburg ve İngiltere’ye yaptı. Tatar, Strazburg’da UBP’nin de üye olduğu Avrupa Parlamentosu (AP) Muhafazakârlar ve Reformist Grubu'nun önde gelen isimlerinden Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü. Tatar, Strazburg’dan sonra İngiltere’ye geçti. İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerin sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi, TC Londra Büyükelçisi ile de görüştü. Başbakan Tatar çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulundu, basın toplantısı düzenledi.

Yurt dışı ziyareti öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ın, “Interpol tarafından arandığı yönünde’ haberler basında tartışma yaratmıştı.

Başbakan Ersin Tatar, Interpol tarafından arandığı ve hakkında soruşturma olduğu iddiaları üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’nün araştırma yapmasını istemişti.

Polis Genel Müdürlüğü, yazısında Tatar hakkında yapılan araştırma sonucunda, Interpol veya başka bir uluslararası kurum tarafından arandığına dair bir bilgiye ulaşılmadığını belirtmişti.

İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’de sunduğu “Çalar Saat” programına katılan ve bu konuda Küçükkaya’dan soru alan Tatar, espri olsun diye bunu sorduğunu söylemiş, bu açıklama da kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

GİRNE’DE BİR OKULUN İNŞAATI ÇÖKTÜ

Girne’de bir okulun inşaatı çöktü. 5 işçinin yaralandığı olayı başta öğretmen sendikaları olmak üzere birçok kesim kınadı. Bakanlık, ilk incelemede kazanın kalıplardaki aksaklık nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

İMAR PLANI TARTIŞMALARI

2019’da imar planlarıyla ilgili tartışmalar sürdü. Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı, adil olmadığı, kıyı koruma kaldırıldığı, kamu arazileri kişilere verildiği gerekçesiyle bölge belediyelerince reddedildi. 10 Aralık’ta Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Kasım ayı sonunda uçuşlarını durdurma kararı alan Atlas Global Havayolları, Aralık ayı sonunda yeniden uçuşlarına başladı. Uçak fiyatlarının yüksekliği de bu dönemde gündem oldu.

İHA’LARLA İLGİLİ KARAR

Hükümet, Doğu Akdeniz’deki KKTC ile Türkiye’nin haklarının korunması amacıyla Geçitkale Havaalanı’nın İHA’lar ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi. Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan havalanan İHA 16 Aralık’ta Geçitkale Havalimanı’na indi. Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı aynı gün ilk görev uçuşunu yaptı. TC Cumhurbaşkanı Eroğan da, gerekirse KKTC’ye gönderilen İHA’ların sayısının artırılabileceğini, ihtiyaca göre her an her şeyin değişebileceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ… İLK ADAYI CTP AÇIKLADI

2020’nin nisan ayında 5 yıl görev yapmak üzere KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. 2019’un son aylarında Cumhurbaşkanlığı seçimi dE gündem olmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı için aday açıklayan ilk parti Cumhuriyetçi Türk Partisi oldu. CTP Parti Meclisi 17 Aralık’taki toplantısında Genel Başkan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını oy birliği ile onayladı ve kamuoyuna ilan edildi.

BÜTÇE ONAYLANDI

8 milyar 824 milyon TL’lik 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Komitede başlayan, Genel Kurul’da devam eden bütçe görüşmelerinde birçok başlık üzerine saatler süren konuşmalar yapıldı.

4 GENCİN SELDE HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ RAPOR AÇIKLANDI

Öte yandan, 5 Aralık’ta Ciklos’ta meydana gelen selde 4 gencin yaşamını yitirmesiyle ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığını araştırmak üzere oluşturulan komitenin raporu Meclise sevk edildi. Rapor Genel Kurul’da görüşüldü. Bazı parti başkanları ve milletvekilleri raporun yetersiz olduğunu savundu. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da cevaben yaptığı konuşmalarda önemsediği rapordaki bazı bilgilerin teyide muhtaç olduğunu kaydetti. Atakan, çevre temizliğine dikkat edilmediği müddetçe ne kadar güzel köprü ve menfez yapılırsa yapılsın bunların tıkanmaya devam edeceğini vurguladı, tıkanıklık saptanan böyle yerlerden buzdolabı ve klozet kapakları, fayanslar çıktığını anlattı.

Komitenin 12 toplantı sonucu hazırlanan raporunda Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğu belirtildi. Komitenin meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konunun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiği görüşü Genel Kurul’da paylaşıldı.

LAPTA’DA OTEL YANGINI

27 Aralık’ta sabah saatlerinde Lapta’dan yangın haberi geldi. Lapta’da faaliyet gösteren LA Otel’de çıkan yangın sonucu otel müşterisi bir İngiliz turist yaşamını yitirdi.

Bazı vatandaşlar ve personel dumandan etkilendi, ambulansla hastaneye sevk edildi.