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KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu

KKTC'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan karaciğer dokusu, Isparta'da nakil bekleyen Nazmiye Kınay'a (56) nakledildi. Sağlığına kavuşan Kınay, taburcu edilirken, "Bağışçılardan Allah razı olsun, operasyonu gerçekleştiren bütün hocalarımızın hepsine teşekkür ederim" dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:38
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
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KKTC’de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organlarından karaciğer dokusu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri organizasyonuyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) organ nakli ekibi tarafından getirildi. SDÜ Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Isparta’da oturan Nazmiye Kınay’a karaciğer nakli yapıldı. Hasta 3 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

‘YENİ BİR HAYAT YENİ BİR UMUT OLDU’

SDÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şenol, “Siroza bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve durumu ağırlaşan hastamızın tek şansı uygun bir karaciğer bulunmasıydı. Ülkemizdeki organ bağışı yetersizliği nedeniyle bekleme listelerinin uzun olması canlı verici arayışına itmişti, fakat uygun verici bulunamadı. Tam bu zamanda organ bağışı Kıbrıs’tan geldi ve ekibimizin başarılı operasyonuyla hastamıza nakledildi, hastaya yeni bir hayat, yeni bir umut oldu” dedi.

‘TEDAVİ SÜRECİ NORMAL KOŞULLARDA DEVAM ETTİ’

Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu ise karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kınay’ın, organ bağışı sayesinde bu ameliyatı olabildiğini ifade etti. Ameliyat ve tedavi sürecinin normal koşullarda devam ettiğine vurgu yapan Doç. Dr. Sabuncuoğlu, “Nakil sonrası karaciğer fonksiyonel olarak hemen devreye girdi ve vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşıladı. 3 haftalık günlük takip ve yapılan tetkiklerin ardından Kınay’ı taburcu ettik. Bundan sonra artık ikinci etap olan evde tedavisi, takibimizde sürerek günden güne eski sağlığına tamamen kavuşmuş olacak” diye konuştu.

‘NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ’

Sağlığına kavuşan Nazmiye Kınay da “Bağışçılardan Allah razı olsun, operasyonu gerçekleştiren bütün hocalarımızın hepsine teşekkür ederim. Organlarını bağışlayan kişi ve ailesine minnettarım. Onlar bir kişiyi değil, bir ocağı tekrar hayata döndürdü. Bu düşüncelerimi aile fertlerine de ilettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az” dedi. DHA

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Nazmiye KınayKKTCHaber
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