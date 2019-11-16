KKTC’nin 36.Kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da resepsiyon düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC’nin 36. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verdi.

Conrad Istanbul Bosphorus otelde düzenlenen resepsiyonda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay davetlileri karşıladı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar resepsiyonda yaptığı konuşmada KKTC’nin büyük bir özveriyle kurulduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay resepsiyonda, yaptığı konuşmada, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinde şehit olanlara rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

(BRT)