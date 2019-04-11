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Komite, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı ele aldı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:37
Komite, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı ele aldı
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün, HP  Milletvekili  Jale R. Rogers  başkanlığında toplanarak,  gündemindeki Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı ele aldı. Tasarının genel görüşmesine devam ediliyor.

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Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz,  Resmiye Canaltay, Özdemir Berova, HP Milletvekili Hasan Topal,  CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli, katıldı.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastahanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile bakanlığımızca  ilişikte bir sureti sunulan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına, davetli olarak görevli ve yetkililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı
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