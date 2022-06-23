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“Konukevi Projesi Protokolü” imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği arasında “Konukevi Projesi Protokolü” imzalandı. Protokol ile projenin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 15:15
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“Konukevi Projesi Protokolü” imzalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin imza koydu.

Bakanlıkta yer alan imza töreninde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi görevlileri ile dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Konukevi Projesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ihmal, istismar, şiddet sebebi veya tehlikesiyle, barınma başvurusunda bulunan dezavantajlı kişilere sığınacak güvenli bir yer tahsis edilecek.

Bakanlık ve dernek iş birliğinde hizmete açılacak konukevi, istasyon görevi üstlenerek, konukların güvenli ortamda çok yönlü hizmetle rehabilite edilerek, topluma yeniden adapte olmasına imkan tanıyacak.

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