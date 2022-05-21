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Koruçam'daki yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika bilgisine göre yangının çevre emniyeti alındı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:09
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Koruçam'daki yangın kontrol altına alındı

Bugün saat 14.00 sıralarında, Koruçam köyünün güney batı kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın geniş alana yayılmıştı.

Gelen son dakika bilgisine göre yangının çevre emniyeti alındı.

Yangın Kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor...

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