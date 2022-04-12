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Kritik Görüşme Perşembe Günü Ankara’da

Alihan Pehlivan'ın köşe yazısı...

12 Nisan 2022 Salı 10:21
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Kritik Görüşme Perşembe Günü Ankara’da

Bundan 50 gün önce kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti sancılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hükümetin daha 17. gününde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamında oturan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu görevden “istifa” etmek zorunda kalmıştı.

Hükümetin 50 gününde ise bir başka bakanın “istifa” etmesi istendi. UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un hükümetten kendi isteği ile yani “istifa” ile ayrılması için düğmeye basıldı.

Ancak tam bu operasyonun başlayacağı dakikalarda çok uzun süredir Ankara’dan beklenen haber geldi.  2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü için Başbakan ve Maliye Bakanı Türkiye’ye davet edildi.

Kritik ziyaret öncesi kabinede bir değişiklik zaten sancılı olan hükümetin kamuoyu önünde daha da kötü duruma düşmemesi adına Ankara ziyareti öncesi kabine değişikliği rafa kalkmış durumda.

Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Atun ile 2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü için Perşembe Günü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara’da görüşecek.

 Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması, KIBTEK gibi pek çok konu Ankara’da bir kez daha masaya yatırılacak. Ve 2022 yılına dair protokole imzalar konulacak.

Ankara ziyareti yarın Meclis’te tekrardan görüşülecek Belediyeler Reformu yasasının tam ertesi gününe denk gelmesi de başka bir konu. Zira hükümet ile muhalefet arasında bu konuda ipler gerilmiş durumda.

Başbakan Ankara’ya eli güçlü gitmek istiyor ve yarın ne olursa olsun deyip Belediyeler Reformu Yasasını meclisten geçirmek isteyecektir. Bu konuda muhalefetin ve belediyelerin nasıl bir tutum sergileyeceğini her halde tahmin etmek zorda olmasa gerek.

Kısacası yarın ve yarından sonraki birkaç gün Siyaset Kulislerinde çok ciddi bir hareketlenmeye neden olabilir. Kabine değişikliğinkinden tutun da ülkede kaos getirecek eylemlere kadar her şeye şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var.

Son Güncelleme: 12.04.2022 10:30
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