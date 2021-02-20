“Kriz yönetimini hâlâ anlayamadığınızın en açık göstergesi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, krizi yönetmenin yalnızca Sağlık Bakanı’nın görevi olmadığının altını çizdi, Sağlık Bakanı Pilli'yi görevden alarak hükumetin geri kalanının başarısızlığının örtüleceğinin sanılmasının da, "kriz yönetimi" meselesini 11 aydan sonra halen anlaşılmadığının en açık göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman’ın Sağlık Bakanı Pilli’nin görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesi şöyle:

“Baştan beri hep söyledik. Bu krizi yönetme görevi yalnızca Sağlık Bakanı'nın değildir. Kriz çok boyutludur ve hükumetin bir bütün olarak yönetmesi gerekir. Şimdi başarısızlık için bir günah keçisi aramak ve çok kısa süre önce "dünyanın en başarılı sağlık bakanı" ilan ettiğiniz Sn. Pilli'yi görevden alarak hükumetin geri kalanının başarısızlığını örteceğinizi sanmak, "kriz yönetimi" meselesini 11 aydan sonra hala anlayamadığınızın en açık göstergesidir!!!”