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KSP garantörlüklerin iptalini istedi

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:21
KSP garantörlüklerin iptalini istedi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’lara açılmasını eleştirerek, “Kıbrıs'ta bulunan tüm yabancı güçler, nükleer başlıklı füzelerini, savaş uçaklarını, İHA ve SİHA'larını alıp ülkemizi terk etmelidir. Kıbrıs halkı olarak, Ortadoğu’daki haksız savaşlara taraf olmak istemiyoruz” dedi.

Konuyla ilgili KSP’den yapılan açıklamada, “Garantörlüklerin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Garantörlerin ne parasını, ne askerlerini, ne de memurlarını ülkemizde görmek istemiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
KSPGarantör
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