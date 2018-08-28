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KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin aldığı zam kararını şiddetle kınayarak, kararın derhal geri alınmasını talep etti. 

28 Ağustos 2018 Salı 11:36
KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizi atlatabilmek adına toplumsal seferberlik çağrısı yapılıp, tüm kesimlerden fedakarlık talep edilirken, sürekli yapılan zamlarla yoksulluğun artırılmasının büyük bir çelişki olduğuna işaret etti. 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz hergün daha da derinleşirken halkın sosyal patlamanın eşiğine geldiğini vurgulayan Bengihan, hükümet edenlerin, ekonomik kriz karşısında bir yandan halkı rahatlatacak tedbirler aldıklarını iddia ederken, diğer yandan her gün zam yapmaya devam ettiklerini söyledi. 

Bengihan şöyle devam etti: 
“Akaryakıt ürünlerine yapılan zamların  zincirleme olarak tüm tüketim maddelerine yansımasıyla zaten açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren dar ve sabit gelirlilerin elinde kalan son lokma da alınmış olacaktır.”

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KTAMSHükümetZamKınamaGüven BengihanGündemKıbrıs
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