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KTEZO: “Kriz derinleşiyor”

KTEZO Yönetim Kurulu, sosyal sigorta emeklileri için kaynak sıkıntısının büyüdüğünü belirterek, 43 bin emeklinin 13. maaşı için gerekli olan 200 milyarlık kaynağın henüz yaratılmadığını savundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 20:17
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KTEZO: “Kriz derinleşiyor”
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, sosyal sigorta emeklileri için kaynak sıkıntısının büyüdüğünü belirterek, 43 bin emeklinin 13. maaşı için gerekli olan 200 milyarlık kaynağın henüz yaratılmadığını savundu.

Yapılar açıklamada, “İstihdam sayısının düştüğü, dolayısıyla gelir-gider dengesinin bozulduğu bir dönemde zamanında önlemler alınmadığı gibi, borç limitleri de sonuna kadar dolmuş olan Sigortalar Kurumu bir çıkmaz içine sokulmuş durumdadır.” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Borçlanmanın çare olmadığı 13. maaş için borçlanma yapılması halinde gittikçe şiddeti artan krizin derinleşmesine bağlı olarak şimdilik yaklaşık hey ay için 300 milyon olan yükümlülüklerin (maaşlarla birlikte evlenme yardımı, ilaç, gözlük gibi hak ve menfaatler) yerine gelemeyeceği gerçeği ile yüzleşilmiş durumda.

Diğer yandan yeni maaş düzenlemeleriyle birlikte söz konusu rakamların daha da artacağı düşünüldüğünde nasıl bir durumla karşı karşıya bırakıldığımız ortadadır.

Bir kez daha har vurup harman savurmanın, ‘ben bilirim’ mantığının bizi getirdiği çıkmazla karşı karşıyayız. Ekonominin, istihdamın görmezden gelindiği, alım gücünün düşmesiyle ilgili önlemlerin geciktiği, dayanışmanın adının geçmediği bir yönetim anlayışının bizi getirdiği nokta bu.”

Açıklamada, odanın yapılanlara boyun eğmeyeceği kaydedildi.

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