KTGB'nin Mümkün/Possible Projesi hayat buluyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre yarın akşam, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İşbaşında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen, "Mümkün: Daha Güçlü, Daha Özgür, Daha Etik Gazetecilik" projesinin açılışı gerçekleştiriliyor.



Kompleksi’nde saat:19:00’da başlayacak etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katılması bekleniyor.Possible/Mümkün; medya özgürlüğü, temel insan hakları, medyada profesyonel standartlar ve etik prensiplerin uygulanması için ortak hareket etmeyi teşvik etmenin yanı sıra gençlerin temel insan hak ve özgürlükleri, demokratik değerler ve medya okuryazarlığı konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.