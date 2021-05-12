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KTSO Yaz Mesaisine Geçilmesini Eleştirdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) kamuda yaz mesaisine geçilmesini eleştirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41
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KTSO Yaz Mesaisine Geçilmesini Eleştirdi

Konuyla ilgili KTSO’dan yapılan açıklamada “Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin hiçbir zaman uyumlaştırılamadığı ülkemizde, vardiyalı çalışılan pandemi döneminde dahi, yaz mesaisine geçilmesine anlam vermek gerçekten güç” ifadelerine yer verildi.

Özel sektörün kapanmalarla zor ve sıkıntılı günler yaşadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devlet, çalışanlarıyla, mesaisiyle, verimliliğiyle özel sektörün yanında olacağına daha da uzaklaşıyor.

Her alanda ve platformda özel sektör hakları hakkında söylemlerde bulunan kişilerin, sıra kamu çalışanlarının yaz mesaisine geldiğinde sesiz kalmaları anlaşılır gibi değildir. 

Ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi etkin, verimli ve hizmet odaklı çalışan bir kamu sektörüyle mümkündür.

Ancak maalesef bunun pek dikkate alınarak yaz mesai saatleri düzenlemesi yapıldığını söylemek mümkün görünmemekte. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, haftalık 35 saati aşmayacak çalışma koşullarına uygun olarak, kamu çalışma saatlerini tam gün içerisine yayarak uygulanmasını öneriyoruz.

Böylece en azından özel sektör-kamu işlemleri daha sağlıklı ve verimli şekilde yürütülebilecek. Kamu kurumlarının çalışma ortamları ısıtma-soğutma açısından bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Bu nedenle yaz-kış şeklinde mesai uygulamasına da gerek yok.

Çalışmaya, üretmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, yaz mesaisine geçmek, bindiği dalı kesmek gibidir”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıYaz Mesaisi
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