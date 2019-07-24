Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

KTTB:Plajlarda uluslararası standartlar uygulanmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB),öneri ve taleplerini paylaştı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), plajlarda uluslararası standartların uygulanması gerektiğini kaydederek, bu konudaki öneri ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
KTTB:Plajlarda uluslararası standartlar uygulanmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Yusuf Vudalı imzalı ortak açıklamada, KKTC’deki plaj ve marinalarda Mavi Bayrak ile uluslararası standarda geçilmesini talep edildi. İyi bir çevre yönetimini temsil eden Mavi Bayrak uygulamasının dünyada 49 ülkede olduğu bilgisi de verildi.

“EĞİTİMLİ BİREYLERİN SAYISI ÇOĞALTILMALI”

Plajların can güvenliği, çevre yönetimi, yüzme suyu kalitesi ve çevre eğitimiyle birlikte bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Toplumdaki ilk müdahale kurslarının sayısı artırılmalı, eğitimli bireylerin sayısı çoğaltılmalı” denildi.

Plajların, yüzmenin riskli veya boğulma tehlikesinin olduğu koşullarda halka kapatılması da Tabipler Birliği’nin öneri ve talepler listesinde yer aldı.

KATIRCI AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, Katırcı ailesinden 4 kişinin denizde yaşamını yitirdiği 13 Temmuz’daki olaya da işaret edilerek, KTTB olarak hayatını kaybedenlere başsağlığı, geride kalanlara sabır dilendi, “Bu olayların tekrarlanmaması için plajlarda uluslararası standartlar uygulanmalı” denildi.

“TARTIŞMAMIZ GEREKEN, HANGİ ALANLARA HANGİ STANDARTLARI GETİRECEĞİMİZ”

Açıklamada ayrıca, “KKTC olarak yapmamız gereken ülkemiz koşullarına en uygun standardizasyonu tanımlayıp bunu uygulamaktır. Ancak bu şekilde KKTC’de insan odaklı bir gelişimden söz edebiliriz. Bizim şu noktada tartışmamız gereken, hangi alanlara hangi standartları getireceğimizdir” denildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KTTBPlajHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sattığı ürünlerin parasını cebine indirdi
Sattığı ürünlerin parasını cebine indirdi
Ölümle Tehdit Etti, Tutuksuz Yargılanacak
Ölümle Tehdit Etti, Tutuksuz Yargılanacak
Ortopedik Özürlüler Derneği tüplü dalış etkinliği düzenleyecek
Ortopedik Özürlüler Derneği tüplü dalış etkinliği düzenleyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim