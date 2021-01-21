KUDRET ÖZERSAY:  “HALKIN SORUNLARINA TERCÜMAN OLMAYA ÇALIŞTIK”

Bahar SANCAR

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün mecliste yaptığı konuşmanın ardından açıklama yaptı.

Özersay, mecliste bugün bütçe görüşmelerinin başlamasının ardından parti başkanları birer konuşma yaparak güncel değerlendirmelerde bulunmuş ve Özersay’da bu bağlamda bir konuşma gerçekleştirmişti.

Özersay meclis konuşmasının detaylarına yer verdiği açıklamasında, “Bugün Meclis’te bütçeye dair yaptığım konuşmada esnafın daralan işleri nedeniyle vergi indirimi konusundaki beklentisini, özellikle güneyde çalışan işçilerin, dükkan kapatan esnafın, işini kaybeden vatandaşlarımızın bunu belgelemeleri halinde elektrik sayaçlarının borçları nedeniyle bir süre kesilmemesini ve elektrik kurumu tarafından esneklik gösterilmesini, güneyde aşılanan ve ikinci aşısı da tamamlanan Kıbrıslı Rumların ülkemize gelişine dair PCR destekli kolaylık getirilmesini ve başta Arasta olmak üzere ülkemizde esnafın daha fazla ciro yaparak bir nebze desteklenmesini, bu yıl yaşanması muhtemel işsizlik artışına dair hükümetin özel bir çalışma yapmasını dile getirdim. Ayrıca bütçenin geneli ile ilgili değerlendirme ve sorularımız yanında Türkiye ile ekonomik protokole dair görüşlerimizi de dile getirdim. Biz Halkın Partisi olarak Bütçede olumlu bulduğumuz noktaları da belirterek yapıcı muhalefet anlayışıyla bir süredir ekonomik örgütler platformu ve esnaf ile yapmış olduğumuz temaslarda bizimle paylaşılan hususları dile getirdik, yani halkın sorunlarına, hissiyatına tercüman olmaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.