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Kumsal Şehitleri bugün anılacak

Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Kumsal Şehitleri bugün anılacak…

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:19
Kumsal Şehitleri bugün anılacak

Rumların ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler bugün Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anılacak.

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21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Bir Yunan subayının 150 kadar Rum’la bölgeye gerçekleştirdiği baskında birçok kişi şehit ve gazi olmuştu.

Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi, 3 çocuğu, Erdoğan Rifat, Tuncer Hasan, Muhip Hüseyin, Aziz Güner, Mustafa Hasan ve Mustafa Mehmet şehit edilmişti. Binbaşı İlhan’ın ailesinin katledildiği evin sahibi olan Feride Hasan da şehit edilmişti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Mücadele Ve Şehitler HaftasıKumsal şehitleriAnmaHaber
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