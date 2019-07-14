Kurban Bağışlarınızla Çocuklarımızın Elinden Tutun

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, ülkenin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı sağlayabilmek için kurban bağışlarının vakıfa yapılarak, kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmasını istedi.