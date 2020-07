Kurban Bayramı Cuma günü başlıyor

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor. Bayram, 4 gün sürecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bayram namazı 06.40’ta kılınacak.

Ramazan Bayramı’nda, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılacak, bazı yerlerde de yapılmayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı, her yıl geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Kurban Bayramı’nın birinci günü yer alan halkla bayramlaşmanın, içinde bulunulan salgın dönemi nedeniyle bu yıl yapılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tüm halka sağlıklı günler dilendi.

MERKEZİ CEZAEVİNDE AÇIK BAYRAMLAŞMA YAPILACAK

Merkezi Cezaevinde 4 gün boyunca açık görüş yapılacak. Mahkumlar aileleri ile birlikte yemek yeyip görüşebilecek.

Maske zorunluluğu olacak görüşmelerde, sosyal mesafe kurallarına da uyulacak.

09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında 4 gün boyunca 2 periyot şeklinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, 1. Gün ağır ceza, 2. Gün ilk periyot ağır ceza, ikinci periyotta hafif ceza, 3. Gün ilk periyot hafif ceza, ikinci periyot hükümsüz, 4. Gün de sadece hükümsüz tutuklular aileleriyle bir araya gelecek.

Merkezi Cezaevi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezi Cezaevi'nde bulunan mahkum ve tutuklular 31 Temmuz – 2 Ağustos tarihlerinde 09:00 ile 16:30 saatleri arasında önceden düzenlenen programa uygun olarak yakınları ile açık görüş yapabileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya Açık Görüş’e gidecek ziyaretçilerin; Cezaevleri Tüzüğü'nün 119 (5)'inci maddesi uyarınca; tutuklu ve hükümlüler tarafından daha önce cezaevi müdürlüğüne bildirilmiş olan isimler olmak üzere, toplam 5 kişiyi aşmayacak şekilde ziyaret yapabilir.

Açık Görüş ziyaretleri, Merkezi Cezaevi idaresi tarafından düzenlenen program kapsamında 09:00 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, Bir ziyaretçinin toplam görüşme süresi 3 saati aşmayacak şekilde olacaktır. Ziyaret gerçekleştiricek olan mahkum ve tutuklu yakınlarının maske takmaları zorunlu olup, ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekmektedir.”

PGM BAYRAMIN HUZUR İÇERİSİNDE GEÇİRİLEBİLMESİ İÇİN TEDBİRLERİN ALINDIĞINI AÇIKLADI

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

PGM’den yapılan yazılı açıklamada, şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının 24 saat halkın hizmetinde olacağı kaydedildi.

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte ‘dur’ diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Dinimizin en müstesna günlerinden biri olan bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı ve hoşgörünün ön plana çıktığı günlerdir. Bu özel günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmek kuşkusuz yaşam kalitemizi artıracaktır.

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz.

Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.

Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşlarımız; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları biz polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır. Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Halkımızın bayram süresince rehavete kapılmadan korona virüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi korumaya davet eder, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatırız”.