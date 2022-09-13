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Kürek sapıyla adam dövdü

Gönyeli'de meydana gelen "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkâr alet taşıma" Suçlarından tutuklanan zanlı E.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2022 Salı 16:00
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Kürek sapıyla adam dövdü


(Kamalı Haber)

Gönyeli'de meydana gelen "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkâr alet taşıma" Suçlarından tutuklanan zanlı E.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlının "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkar alet taşıma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şaban, zanlının Gönyeli'de 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 20.00 raddelerinde aralarında husumet bulunan C.G.D.'nin başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahtadan mamul kürek sapı ile vurup kafatasının çatlamasına sebep olduğunu kaydetti.

Aynı tarihte olay yerinin ziyaret edildiğini ve meseleye konu tahtadan mamül kürek sapının tespit edilerek emare olarak alındığını dile getiren polis, zanlının 10 Eylül'de derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının aynı gün verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğine işaret ederek, karşı tarafa da dava dosyası tanzim edileceğini anlattı.

Polis, soruşturmaya zanlının etki etme olasılığı kalmadığından davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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