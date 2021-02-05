Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

LATİF: “LÜTFEN SEVDİKLERİNİZ İÇİN ÖNLEM ALMAYI BIRAKMAYIN”

Son dönemde çıkan vakalarla gündeme gelen Akdoğan’da Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabı üzerinden bir vidyo yayınlayarak bölge halkına seslendi.

05 Şubat 2021 Cuma 10:55
567 Okunma
LATİF: “LÜTFEN SEVDİKLERİNİZ İÇİN ÖNLEM ALMAYI BIRAKMAYIN”

Son dönemde çıkan vakalarla gündeme gelen Akdoğan’da Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabı üzerinden bir vidyo yayınlayarak bölge halkına seslendi.


Latif mesajında, “Son günlerde çıkan vaka sayıları ona ulaştı. Bu nedenle lütfen sağlık çalışanlarımızın feryatlarına kulak verin. Siz kendiniz ve sevdiklerinizi korumak için elinizden geleni yapın. Evinizden çıkmayın, maskenizi mutlaka takın. Birebir temaslardan, mümkün olduğunca kaçının. Artık sağlık sistemimizde bizlere yetişmekte sıkıntı yaşıyor. Canla başla çalışmalarına rağmen sağlık çalışanlarımız artık vaka sayılarına yetişemiyorlar. Pozitif olan iki hastamız henüz daha evlerinde bekletiliyor, alınamadılar. İki gündür hastanede filmleri çekilemiyor. Lütfen, sevdikleriniz için maskenizi takın ve herkese pozitif vakaymış gibi yaklaşın, kimseyle görüşmeyin” dedi.

Son Güncelleme: 05.02.2021 12:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PCR TESTLERİ TÜM BÖLGELERDE YAPILIYOR
PCR TESTLERİ TÜM BÖLGELERDE YAPILIYOR
KKTC BU AKŞAM 20.00’DEN İTİBAREN 15 ŞUBAT’A KADAR TAM KAPANIYOR
KKTC BU AKŞAM 20.00’DEN İTİBAREN 15 ŞUBAT’A KADAR TAM KAPANIYOR
AĞUSTOS AYI EK MESAİLERİ VE YEREL İŞGÜCÜ DESTEKLERİ BUGÜN ÖDENİYOR
AĞUSTOS AYI EK MESAİLERİ VE YEREL İŞGÜCÜ DESTEKLERİ BUGÜN ÖDENİYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim