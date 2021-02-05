LATİF: “LÜTFEN SEVDİKLERİNİZ İÇİN ÖNLEM ALMAYI BIRAKMAYIN”

Son dönemde çıkan vakalarla gündeme gelen Akdoğan’da Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabı üzerinden bir vidyo yayınlayarak bölge halkına seslendi.



Latif mesajında, “Son günlerde çıkan vaka sayıları ona ulaştı. Bu nedenle lütfen sağlık çalışanlarımızın feryatlarına kulak verin. Siz kendiniz ve sevdiklerinizi korumak için elinizden geleni yapın. Evinizden çıkmayın, maskenizi mutlaka takın. Birebir temaslardan, mümkün olduğunca kaçının. Artık sağlık sistemimizde bizlere yetişmekte sıkıntı yaşıyor. Canla başla çalışmalarına rağmen sağlık çalışanlarımız artık vaka sayılarına yetişemiyorlar. Pozitif olan iki hastamız henüz daha evlerinde bekletiliyor, alınamadılar. İki gündür hastanede filmleri çekilemiyor. Lütfen, sevdikleriniz için maskenizi takın ve herkese pozitif vakaymış gibi yaklaşın, kimseyle görüşmeyin” dedi.