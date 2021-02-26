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Lefke'de 24 kişi maske takmadı

3 kişi yasağı ihlal etti, 24 kişi maske takmadı.

26 Şubat 2021 Cuma 13:50
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Lefke'de 24 kişi maske takmadı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26.02.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Lefke’de, Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye görevlileri ile polis ekipleri tarafında Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanlarının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edilmiştir. Maske takmayan şahıslar ile çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işlemeci hakkında yasal işleme gidilmiştir.

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