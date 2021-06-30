Lefke yasta: Salih Çakmak hayatını kaybetti

Salih Çakmak 14 Nisan tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefke’deki ikametgahının damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

Çakmak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına tutuluyordu. Çakmak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

1941 yılında Akdeniz köyünde doğan Çakmak bir dönem CTP Lefke İlçe Başkanlığı da yapmıştı.. Uzun yıllar Lefke’de ikamet eden Çakmak, evli ve üç çocuk babasıydı.