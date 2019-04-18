Lefke’de iş kazası! 1 yaralı

Lefke’de sakin 40 yaşındaki Gurcharan Sıngh, dün saat 06.30 sıralarında, bir portakal bahçesi içerisinde merdiven üzerinde portakal kesimi yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı. Gurcharan Sıngh kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, belinde kırık teşhisi ile Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.