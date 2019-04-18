Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Lefke’de iş kazası! 1 yaralı

18 Nisan 2019 Perşembe 16:18
Lefke’de iş kazası! 1 yaralı
banner44

banner41
Lefke’de sakin 40 yaşındaki Gurcharan Sıngh, dün saat 06.30 sıralarında, bir portakal bahçesi içerisinde merdiven üzerinde portakal kesimi yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.  Gurcharan Sıngh kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, belinde kırık teşhisi ile Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim