Lefkoşa'da bıçaklama! 1 kişi yaralandı...

’da bu sabah saat 01.50 sıralarında, ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs eve misafirliğe gelen 30 yaşındaki Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesi ile ekmek bıçağını sol dizine sapladı. Olay sonrası ismi belirlenemeyen zanlı ola yerinden kaçarken Onur Emre Diker Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri zanlının yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor.