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Lefkoşa'da kaza! 3 araç...

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:58
Lefkoşa'da kaza! 3 araç...

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında otomobiliyle takla atan 18 yaşındaki sürücü Erol Mehmet Şah yaralandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Erol Mehmet Şah (E-18), yönetimindeki JF 300 plakalı jeep araçla doğudan batı istikametine seyrettiği sırada, Tofaş (Honda) trafik ışıklarında trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden U dönüşü yapması sonucu meydana geldi.
Şah’ın kullandığı araç, hatalı U dönüş sırasında bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Ömer Sarı (E-22) yönetimindeki GD 783 plakalı aracın önünü tıkadı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan JF 300 plakalı araç refüj üzerine çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yine bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden Birol Uludağ (E-83) yönetimindeki KM 698 plakalı araca çarpıp tavanı üzerine devrildi. 
Kazada yaralanan JF 300 plakalı araç sürücüsü Erol Mehmet Şah’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

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Son Güncelleme: 12.09.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
KazaLEFKOŞAAraç
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umit tekin 2018-09-12 13:13:32

Sehir icerisinde bir arabanin ters donmesi demek, suruculerin ne kadar suratli oldugunun ispatidir. Sehir icerisinde boyle surat yapilabilir mi?

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