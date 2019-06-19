Lefkoşa'da trafiğe kapalı yol...

Lefkoşa Türk Belediyesi, Atatürk Stadyumu karşısındaki Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasında kalan kısmın yarın araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Caddesi’nde (Atatürk Stadyumu paralelindeki cadde) yarın altyapı çalışması gerçekleştirileceğinden sabah saat 08:30’da başlayıp gün boyu devam edecek çalışmalar süresince Atatürk Stadyumu karşısındaki Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasında kalan kısım araç trafiğine kapalı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği kaydedildi.