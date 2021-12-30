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Lefkoşa Devlet Hastanesi'ni su bastı

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bodrum katında su baskınına yol açtı. 

30 Aralık 2021 Perşembe 17:21
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Lefkoşa Devlet Hastanesi'ni su bastı
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Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bodrum katında su baskınına yol açtı. 
Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, binanın bodrum katına yağmur sularının girdiğini ancak ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini belirtti. 
Binanın normal seviyenin altında olduğunu, pompa sisteminin aşırı yağışlar karşısında etkisiz kaldığını söyleyen Özyılkan, bodrum katına su girdiğini kaydetti. 
Sivil Savunma ekiplerinin de yer aldığı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sıkıntının giderildiğini söyleyen Özyılkan, suyun tahliye edildiğini ifade etti. 
Özyılkan, suyun tahliyesinin ardından temizlik çalışmalarının başlatıldığını belirtti. 

Son Güncelleme: 30.12.2021 20:07
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