Lefkoşa elektriksiz kaldı

Yapılan açıklamada, Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi, Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye sabah saat 06:23’den itibaren elektrik verilemediği kaydedildi.

Arızanın yer altı kablosunun patlamasından kaynaklandığı tespit edilerek, bazı bölgelerde enerji yeniden sağlandı. Enerjisiz bölge için çalışma devam ediyor. Yaklaşık 13:00 civarında tüm bölgelerin enerjileneceği bekleniyor.