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Lefkoşa-Girne yolunda korkutan kaza

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

11 Ağustos 2020 Salı 08:49
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Lefkoşa-Girne yolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolunun 6 -7’nci kilometreleri arasında, Girne’da sakin Beril ERDOĞAN (E-22), yönetimindeki JT 868 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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