Lefkoşa Türk Belediyesi, Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın organize ettikleri 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, bu akşam sona eriyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Parkı’nda yer alan 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde dün akşam konser ve gösteriler sahnelendi.

Festival bu akşamdaki kapanış gecesinde de saat 20.00’dan itibaren konser ve çeşitli gösteriler yer alacak.