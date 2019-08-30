Lefkoşa Halk Dansları Festivali devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurumlar ve derneklerle birlikte organize ettiği 13’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali sürüyor.

LTB’nin Lefkoşa’da halk dansları alanında faaliyet gösteren 7 dernek ve Gençlik Dairesi’yle iş birliğiyle düzenlediği ve Pazar günü tamamlanacak festivale, Türkiye, Polonya, Macaristan ve Meksika’dan da konuk ekipler katılıyor.

Festivalde bugün saat 16.00’da yine Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Şenliği kapsamında Radyo Juke’un DJ performansları ve Grup Rast Konseri yer alacak.

Saat 21.00’de ise Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda FOGEM, Gençlik Merkezi ve misafir ülke ekipleri sahne alacak.