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Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, İlçe Emniyet Kurulu'nun dün toplanarak, ilçedeki denetimler ve alınması gereken tedbirleri görüştüğünü kaydetti.

21 Ekim 2022 Cuma 10:16
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Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açılamaya göre, İlçe Emniyet Kurulu'nda görüşülen konular şöyle:

“Doğal afetler konusunda; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel baskınlarında artış

yaşanmasının beklendiğini dolayısı ile Belediyelerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve

teknik dairelerimizin sel baskınlarının yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri önceden

almasının önemini ve sel baskınları sırasında anında ve hızlı bir şekilde müdahalede

bulunulması için yapılması gerekenler görüşülmüştür.

-Belediyelerimizin sorumluluk alanına giren bölgelerdeki derelerin, köprü ve

menfezlerin gerekli tüm temizlik ve bakımlarının yapılmış olduğu belirtilmiştir. Ancak

herhangi bir sel baskınlarının yaşanmaması için rutin denetimlerin tekrardan yapılacağı

kararlaştırılmıştır.

Ayrıca tüm birimlerde araç gereçlerin ve müdahale ekip personelinin

herhangi bir olaya hemen müdahale edecek şekilde hazır olması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği kararı alınmıştır. Sel basınlarında acil ihtiyaç duyulan araç gereç ve teçhizat, sel baskınları sırasında alçak su seviyelerine hemen müdahale edebilen küçük dalgıçların alınması konusunda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın yapacağı ön araştırma sonrasında Belediyeleri yeniden bilgilendirmek üzere haftaya toplantı düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır.

- İşletmelerin kış döneminde açık kalma süreleri özel izinlendirmelerinin offlicence

işletmelerin saat 03.00 diğer işletmelerin ise en fazla saat 01.00 ile sınırlandırılmasının meskun mahallelerden gelen şikayetler, trafik kazaları ve güvenlik yönünden olumlu olacağı yönünde hemfikir olunmuş ve kapanış saatlerinin saat 01.00 olması kararı alınmıştır.

- İşyerlerinin denetimleri Belediyeler ve Polis Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapıldığı

vurgulanmıştır.

- Piyasada ürün fiyatları konusunda bir istikrarın bulunmadığı bu yönde vatandaşların

mağduriyet yaşadığı belirtilmiş olup, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin eksik olduğu vurgulanmıştır.”

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