Lefkoşa vakalarda ilk sırada

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.
29 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy- 3 / Yenikent - 1/ Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21
Girne
Boğazköy - 1 / Alsancak- 2
Gazimağusa
Vadili -2
İskele-1
Lefke
Gaziveren -1
5 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528
Toplam Vaka Sayısı: 3587
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2