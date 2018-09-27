Lefkoşa’da motor kazası…

Lefkoşa’da Şht Hüseyin Mustafa Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen motor kazasında, motor sürücüsü 16 yaşındaki Eren Alpdoğan ağır, aynı motorda yolcu olarak bulunan Doğukan Kırdar (E-15) ise hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Alpdoğan’ın yönetimindeki FZ 923 plakalı motosiklet ile anayol durumundaki, Şht. Halil Mustafa Sokak kavşağına geldiği zaman durmadan anayola dikkatsizce giriş yaparak, o esnada yolda seyreden Dilek Yıldırım (K-50) yönetimindeki KH 303 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Alpdoğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Doğukan Kırdar ise acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.