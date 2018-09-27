Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Lefkoşa’da motor kazası…

16 yaşındaki motor sürücüsü Eren Alpdoğan ağır yaralandı

27 Eylül 2018 Perşembe 16:30
Lefkoşa’da motor kazası…

Lefkoşa’da Şht Hüseyin Mustafa Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen motor kazasında, motor sürücüsü 16 yaşındaki Eren Alpdoğan ağır, aynı motorda yolcu olarak bulunan Doğukan Kırdar (E-15) ise hafif yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Alpdoğan’ın yönetimindeki FZ 923 plakalı motosiklet ile anayol durumundaki, Şht. Halil Mustafa Sokak kavşağına geldiği zaman durmadan anayola dikkatsizce giriş yaparak, o esnada yolda seyreden Dilek Yıldırım (K-50) yönetimindeki KH 303 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucu meydana geldi. 

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Alpdoğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Doğukan Kırdar ise acil serviste müşahede altına alındı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eren AlpdoğanMotor KazasıLEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim