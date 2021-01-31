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LEFKOŞA’DA SAAT 11.00 İTİBARİYLE 212 KİŞİ ÜCRETSİZ PCR TESTİ YAPTIRDI

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı. 

31 Ocak 2021 Pazar 12:15
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LEFKOŞA’DA SAAT 11.00 İTİBARİYLE 212 KİŞİ ÜCRETSİZ PCR TESTİ YAPTIRDI

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı. 

Ücretsiz test yapımı Lefkoşa’da saat 16.00’ya kadar devam edecek.

Lefkoşa’da test yaptırmaya giden vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması için sağlık çalışanlarının sürekli uyarı yaptığı gözlemlendi.

Test yaptırmak için alana sürekli fakat seyrek sayıda vatandaş geliyor.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne'de ücretsiz PCR testleri yapıldığını duyurmuştu.  
 
Lefkoşa’nın yanı sıra Girne Turizm Limanı'nda da saat 16.00’ya kadar ücretsiz PCR testi yapılmaya devam ediyor. 

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