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Lefkoşa’nın geleceği için tarihi adım atıldı

Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi’nde çalışmalara başladı.

17 Kasım 2019 Pazar 10:45
Lefkoşa’nın geleceği için tarihi adım atıldı

70 Milyon TL’lik Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi’nin çalışmaları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi’nde çalışmalara başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 70 MilyonTL’lik bütçesi ile Şehrin geleceği için tarihi bir adım olan proje AB finansmanıyla gerçekleştiriliyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunurken LTB Kanalizasyon Şubesi yetkilileri de projenin işleyişine ilişkin bilgiler aktardı.

Proje kapsamında 13 kilometre ana taşıyıcı hat döşenecek, kanalizasyon sistemi kapasitesi artırılacak şekilde eski pompa istasyonları yeniden yapılırken ilave olarak bir tane de yeni istasyon yapılacak. Proje yerel yönetimler alanında ülkemizde kanalizasyon hizmetlerinin çağdaş bir şekilde verilmesi adına imza atılmış en büyük işlerden bir olma özelliğini taşıyor.

DB/LTB

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Son Güncelleme: 17.11.2019 10:51
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberHarmancıAdımTarihiLEFKOŞA
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Vatandaş 2019-11-17 10:55:01

Bravo be Harmancı,büyüksün sen..Yola devam,desteğimiz seninle..Seviliyorsun unutma sakın..

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