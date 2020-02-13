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Limasol Direnişi ve Şehitleri anılacak

13 Şubat 2020 Perşembe 09:02
Limasol Direnişi ve Şehitleri anılacak
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Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirilen direniş ile bu direnişte şehit düşenler, bugün Girne’de, törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başlayacak törende, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Limasol Direnişi
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